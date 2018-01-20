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Эпидемия кори в Европе. Минздрав дал рекомендации туристам-белорусам

20.01.2018 - 15:27

Новости Беларуси. Минздрав Беларуси рекомендует уточнить информацию о прививках кори перед поездкой в страны Европейского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Всемирной Организации здравоохранения, эпидемиологическая ситуация ухудшается в Италии, Румынии, Греции, Германии. Вспышка кори и в соседней Украине.

За последний год зарегистрировано более четырех с половиной тысяч случаев. 8 человек умерли от заболевания.

Чтобы избежать печальных последствий, медики рекомендуют принять меры и сделать прививку, если вакцинация не проводилась.

Процедуру также необходимо повторить, если в амбулаторной карте помечена лишь одна прививка.

Эпидемия кори в Европе. Минздрав дал рекомендации туристам-белорусам

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