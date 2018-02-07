﻿ Ермошина рассказала о готовности к выборам в местные Советы | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Ермошина рассказала о готовности к выборам в местные Советы

07.02.2018 - 17:27

Новости Беларуси. Кандидаты в депутаты в местные Советы проявляют большую активность по сравнению с 2014 годом, а сама избирательная кампания проходит без существенных нарушений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7 февраля глава Центризбиркома Лидия Ермошина рассказала журналистам о готовности к выборам. Напомним, состоятся они 18 февраля. При этом досрочное голосование стартует уже 13 числа. К этому моменту большинство избирателей получили уведомления. Отправить их адресатам должны были не позднее 7 февраля. Лидия Ермошина отметила высокую информированность населения как о проведении избирательной кампании, так и о кандидатах в депутаты.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Кандидаты за собственные средства создают избирательные фонды и делают рекламную продукцию, по сравнению с тем, что было раньше, процесс модернизируется, кандидаты становятся все более активными и пикетов у нас достаточно много.

Глава Центризбиркома отметила, что число претендентов на депутатские места постепенно снижается. Некоторые кандидаты снимают свои кандидатуры, однако связано это в большинстве случаев с политической практикой: нежеланием делить голоса между однопартийцами.

Ермошина рассказала о готовности к выборам в местные Советы

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Участковые избиркомы готовы к досрочному голосованию в местные Советы, которое начнётся 13 февраля
Участковые избиркомы готовы к досрочному голосованию в местные Советы, которое начнётся 13 февраля
Как белорусская милиция будет обеспечивать безопасность граждан в преддверии местных выборов
Как белорусская милиция будет обеспечивать безопасность граждан в преддверии местных выборов
Досрочное голосование на местных выборах стартует через неделю. На каких избирательных участках оно не проводится?
Досрочное голосование на местных выборах стартует через неделю. На каких избирательных участках оно не проводится?
В Минске представители инициативных групп организовали пикеты в поддержку своих кандидатов в местные Советы депутатов
В Минске представители инициативных групп организовали пикеты в поддержку своих кандидатов в местные Советы депутатов
С 3 февраля представители комиссий по выборам депутатов местных Советов начали дежурство на своих участках
С 3 февраля представители комиссий по выборам депутатов местных Советов начали дежурство на своих участках
Ознакомиться со списками кандидатов в местные Советы можно с 2 февраля в местах голосований
Ознакомиться со списками кандидатов в местные Советы можно с 2 февраля в местах голосований
Приложение «Голосую» теперь можно бесплатно скачать на мобильный телефон
Приложение «Голосую» теперь можно бесплатно скачать на мобильный телефон
Как будет проходить предвыборная агитация кандидатов в депутаты в Минской области
Как будет проходить предвыборная агитация кандидатов в депутаты в Минской области
Все новости по теме Выборы депутатов в местные Советы
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru