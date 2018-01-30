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«ЕС из всех ситуаций выходит более сильной и устойчивой»: о чем говорил Йоханнес Хан на встрече с Президентом Беларуси

30.01.2018 - 14:34

Новости Беларуси. 30 января Александр Лукашенко встретился с Йоаханнесом Ханом, еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пост Йоханнес Хан занимает с 2014 года. За это время Беларусь посещал не раз. Сейчас вновь отношения между Беларусью и Евросоюзом стали главной темой для обсуждения.

Йоханнес Хан, еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС:
Я признателен за ваши слова и вынужден признать, что ЕС в последние несколько лет столкнулся с рядом вызовов. У такой структуры всегда есть какие-то проблемы: иногда – с внутренними процессами, иногда – с внешними событиями.

Конечно, на нас повлиял финансово-экономический кризис, а также волна миграции. Но, знаете, это одно из качеств структуры, которая базируется на мощном фундаменте. ЕС из всех ситуаций выходит более сильной и устойчивой.

В 2016 году подписана Декларация о партнерстве ради мобильности между Беларусью, Евросоюзом и семью его государствами. Сейчас ведутся переговоры об упрощении визовых процедур. Кроме того, ЕС всегда был и вот уже который год остается вторым по значимости рынком для белорусского экспорта. По итогам 11-ти месяцев 2017 года, он составил практически 7 миллиардов долларов. 

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«ЕС из всех ситуаций выходит более сильной и устойчивой»: о чем говорил Йоханнес Хан на встрече с Президентом Беларуси

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