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В каких случаях за сбор берёзового сока можно получить штраф?

10.04.2018 - 17:35

Новости Беларуси. В Минской области начался сезон сбора березового сока, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

К сбору этого полезного напитка приступили только на прошлой неделе, но, например, в Клецком районе собрано уже более 500 тонн сока.

Кстати, сезон сбора сока может быть не очень длинным, если сохранится теплая погода и березы начнут цвести. Поэтому лесники времени зря не теряют.

Сергей Пищ, механизатор сельхозпредприятия Клецкого района:
Еще буквально 3-4 дня сок будет такой, как для закатки, – беленький. Но если будет понижение температуры на этой неделе, то, конечно, растянется. Если будет температура повышаться, то, думаю, что к концу недели этот сок можно будет использовать только на квас.

Клецкое лесничество продает березовый сок по 14 копеек за литр. А вот самостоятельно собирать сок нельзя. Конкретные участки для этого определяют специалисты. В противном случае за повреждение деревьев можно получить крупный штраф.

В каких случаях за сбор берёзового сока можно получить штраф?

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