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Эскалаторы на железнодорожном вокзале заменят на новые

09.08.2017 - 20:55

Новости Беларуси. Эскалаторы уходят на заслуженный отдых. На железнодорожном вокзале их заменят на новые, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Шесть подъёмников за 16 лет практически износились. Работу нескольких из них уже приостановили. На всё про всё – год. Для удобства пассажиров, их будут ремонтировать поочерёдно. Больше всего времени понадобится на установку нового центрального эскалатора.   

Виктор Низохин, начальник станции «Минск-Пассажирский» Минского отделения Белорусской железной дороги:
К первой и вторым очередям относится замена эскалаторов, которые связывают цокольные и первые этажи вокзала, 3-я очередь строительства предусматривает замену центральных эскалаторов, фойе вокзала. Новое оборудование будет в полной мере обеспечивать безопасность в соответствии с требованиями соответствующих правил по обеспечении промышленной безопасности эскалаторов.

Эскалаторы на железнодорожном вокзале заменят на новые

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