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«Если будет разрастаться, мало не покажется»: Лукашенко высказался о конфликте в Украине

29.12.2017 - 14:40

Новости Беларуси. 29 декабря Президент посетил новый радиологический корпус минского онкодиспансера, после чего пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В конце года принято подводить итоги, поэтому разговор коснулся самых важных тем уходящих 12 месяцев.

На импровизированной пресс-конференции обсудили вопросы внешней политики. Глава государства подчеркнул важность скорейшего разрешения конфликта в Украине и поделился планами на 2018 год.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Америке мы побываем. Там у нас есть немало вопросов. Нас приглашают минимум пять государств Америки, и мы обязательно там должны побывать для того, чтобы, прежде всего, наладить торгово-экономические отношения, которые всегда являются фундаментом в наших отношениях.

Второе. Я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы люди там начали жить по-людски, ну хотя бы как в Беларуси. Поэтому для меня это самая важная проблема – и не только для Беларуси, а для нас тем более. Потому что мы не просто соседи, мы – родные, мы – братья. Понимаете? Поэтому мы переживаем за Украину. Это главное, куда мы должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту проблему. Потому что, если будет разрастаться, мало не покажется. Раковая опухоль, о которой мы здесь говорили для организма – это цветочки по сравнению с тем, что может произойти в этой региональной части нашей территории.

«Если будет разрастаться, мало не покажется»: Лукашенко высказался о конфликте в Украине

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