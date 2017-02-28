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Если бы не операция, не было бы в живых: РНПЦ трансплантации номинируется на Государственную премию

28.02.2017 - 21:26

Новости Беларуси. Новый центр по пересадке органов и тканей может быть построен в Беларуси. Вопрос о целесообразности его создания 28 февраля поручил проработать Президент. О перспективах отечественно трансплантологии 28 февраля говорили в Республиканском научно-практическом центре.

Сегодня эта клиника – одна из крупнейших в Восточной Европе.

А Беларусь – в двадцатке государств по уровню развития такой медицинской помощи. Кстати, РНПЦ трансплантологии – среди номинантов на Государственную премию. Всего на высшую оценку в области науки и техники претендует 12 проектов. Все их сегодня представили главе государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это сегодня – начальник испытательного центра с мастер-классом. А ведь еще несколько лет назад о машинах для лесопромышленного комплекса лишь говорили, не спешили внедрять и в практику. Сегодня картина другая: создан целый ряд машин, возрос и экспорт. В первую очередь – в Россию. Всего за 8 лет потребителям поставили почти 600 единиц. По производительности обогнать удалось даже ведущую финскую компанию.

Андрей Дмитракович, начальник исследовательского центра испытаний и доводки машин ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»:
 Мы почти с нуля в период с 2006 по 2016 год создали целую отрасль лесного машиностроения. Нашим предприятием создано и сейчас уже серийно выпускается порядка 17 моделей.

А это – еще один уникальный проект, инженерное ноу-хау.

Этот мост находится в историческом центре Гродно. Построенный в 1908 году, он и сегодня радует горожан. Инженеры укрепили конструкцию, а еще расширили проезжую часть в два раза. Такой новаторский метод перевода строения с 3-пролетной на 5-пролетную схему привнес еще и эффективность.

Рышард Кацынель, главный инженер ОУПП «Институт Гродногражданпроект»:
Мы сэкономили примерно 1500 тонн стали – это порядка 5 миллионов долларов. Срок строительства: импортные представители предлагали три года, мы уложились в 15 месяцев. Это еще и с подходами к мосту.

И на одной выставочной площадке все эти проекты собраны не случайно. Все они участвовали в конкурсе на соискание госпремий.

Всего 20 работ, 12 из них – из области науки и техники.

Как раз с ними 28 февраля и познакомился Президент. Что показать есть. Правда, в таком деле – главное избежать формального подхода.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чтобы у нас не было излишне формального подхода. А так можем выкинуть за борт очень ценное дите в самом его рождении. Работы, которые сегодня не дотягивают до уровня государственных, конечно же, не должны получить эту премию.

Работы по-настоящему уникальны, охватывают самые разные сферы.

Взять, к примеру, создание банка генетических ресурсов сельскохозяйственных и лесных растений. Хороший пример импортозамещения. Благодаря ноу-хау выращивать можно горчицу и люпин, заменитель сои.

А еще – внедрение в производство комплексов машин для определения результативности земледелия и животноводства, введение в промышленную культуру брусники и клюквы. Кстати, последнюю Александр Лукашенко даже попробовал на вкус. А точнее, клюзюм и клюквенный экстракт.

К каждому номинанту – особый подход.

Александр Лукашенко:
У нас впереди серьезное совещание по науке. Надо посмотреть на всех разработчиков. Если еще там сотня есть, если двести – мы должны на них обратить серьезное внимание. И подумать: если мы не смогли им присвоить лауреатов Государственной премии, отберите эти работы. Может быть, у него полмесяца, месяц не хватает, но уже видно, что эффект колоссальный, что эта работа заслуживает, по крайней мере, внимания.

Подумайте и внесите мне предложения, что мы будем делать с этими людьми и работами.

Чтобы они понимали: да, он не получил Государственную премию, потому что слишком узкий коридор, все не должны госпремии получать. Но они заслуживают другого внимания и поощрения.

Проанализируйте все работы, которые получили Государственные премии ранее. Где они? Какой эффект они дали для страны? Давайте проанализируем.

А еще – внедрение в практику строительства металлической структурной конструкции, уникальной правительственной связи. Не забыли и о белорусской гордости – карьерном самосвале рекордной грузоподъемности.

Он уже назван лучшим инновационным проектом и попал на страницы Книги рекордов Гиннеса.

Один из уникальных номинантов – работа об истоках белорусской государственности. В центре внимания – Полоцкая и Витебская земля. Александр Лукашенко пообщался с представителем Института истории Академии наук. Именно такой подход и такое отношение к нашей государственности должны лечь в основу наших учебников.

Александр Лукашенко:
Мы работаем сейчас над новыми учебниками. Надо таких людей взять, поручить им написать новые учебники. Чтобы это не просто была какая-то лекция, какое-то исследование по каким-то этапам, периодам или конкретным территориям. Это правильно, это надо.

Но нам нужен комплексный учебник.

То, что тогда наши люди защитили этот кусок земли, а сегодня некоторые (это очень важно, но в другой плоскости) под видом тунеядства или еще чего-то пытаются эту лодку раскачать. Доказать нам, что это не наши земли, а чьи-то, и чуть ли не нам надо их туда отдать, откуда они пошли. Поэтому для нас это очень актуально.

И от каждого проекта – свой эффект. Вырастает производительность, и, что немаловажно, поставки и экспорт. К примеру, разработка производства экспортоориентированных микроэлектронных изделий рекомендована для военно-технической, атомной, авиационной сфер.

Виталий Солодуха, генеральный директор ОАО «Интеграл» –управляющая компания холдинга «Интеграл»:
Объем поставок продукции на экспорт превысил 1 миллиард долларов. Внешнеэкономическое сальдо положительное, порядка 565 миллионов долларов.

Среди соискателей – Республиканский научно-практический центр трансплантации органов и тканей.

Марина стала пациенткой центра два года назад. Болела с детства, гемодиализ не позволял молодой девушке жить полноценно. Пересадили сразу печень и почки. Но, как говорят врачи, в этом случае жизнь подарили не одну, а сразу две. Уже спустя год после операции Марина решилась на беременность.

Марина Ананич:

Я решила попробовать, рискнуть. Многие с пересаженной почкой рожают. И я подумала – почему бы мне не попробовать.

Мальчик появился на свет три месяца назад, назвали Егор.

По количеству трансплантаций Беларусь лидирует на просторах СНГ.

Республиканский научно-практический центр открылся в 2010. Только здесь выполнили уже около 2500 операций.

И, кстати, иностранных пациентов после открытия центра стало в пять раз больше. В этой палате таких сразу двое: один из Украины, а второй прилетел из Казахстана. Доставили мужчину в очень тяжелом состоянии. Он уже перенес операцию по пересадке печени на Родине, но она оказалась неудачной. И вот, после повторно проведенной в Минске трансплантации, Кумарбек в добром здравии собирается домой, в Астану.

Кумарбек Караулов, пациент Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:
Уже третий месяц заканчивается, как я в Минске, в этой клинике. Конечно, заждались, сам тоже соскучился.

Еще одно достижение Беларуси – квалифицированные специалисты, которых высоко ценят во всем мире.

А еще высокотехнологичное оборудование. Вот, например, аппарат, который насыщает организм кислородом и выполняет все остальные функции легких, позволяет спасти пациента при тяжелейшей пневмонии или пока в полную силу заработает пересаженное легкое.

С 2005 года общее количество трансплантацией в стране выросло более чем в 60 раз.

Усложнились и сами операции. Сегодня белорусские медики пересаживают несколько органов сразу или выполняют сложнейшие операции детям. Данику операцию сделали в 2015. Тогда малышу было всего-то 5 месяцев. Операции детям, признаются, врачи, а уж тем более таким малышам, делать гораздо сложнее, чем взрослым.

Сергей Коротков, заведующий отделением трансплантации Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:
В первую очередь потому, что это маленький пациент. Все маленькое: сосуды маленькие миллиметровые. Шовные материалы используются тоньше, чем волос, чем рыболовная леска. И это все выполняется специальной оптикой, специальным оборудованием, инструментами.

Мишку Вову 8-летний Коля в палату привез не случайно. В 2010 мягкую игрушку, тогда двухлетний, мальчик получил от посетившего центр Президента. Дело в том, что Коля стал первым ребенком, которому пересадили печень. Донором был отец. Малышу поставили страшный диагноз – злокачественная опухоль. Да, решится на операцию – тогда в Беларуси это было новинкой – было непросто. Страшно, но выхода не было. Ведь маленький Коля уже перенес с десяток химиотерапий.

Сергей Сергеенков:
Если бы не операция, не было бы в живых. Учились ходить после операции здесь, в больнице.

Сегодня в палату вновь заглянет почетный гость.

Маленькая Лиана тоже была на грани смерти. Обычное грибное блюдо обернулось трагедией для всей семьи: отравление бледными поганками. Бабушку с дедушкой спасти не удалось, Лиана выжила только благодаря пересадке печени.

Александр Лукашенко:
Живи, смотри ребенка. Аленка, успехов! Еще встретимся, хорошо? На свадьбу пригласи нас с Олегом. Пригласишь? Все, договорились.

Этот большой успех белорусской медицины (да и всей страны, ведь каждый по-своему вносит вклад в государственные победы), разумеется, будут развивать. По сути, в любом областном центре сегодня проводят трансплантацию органов. Здесь же, в специализированном Центре, планируют расширение. И в перспективе – создание единой базы, объединяющей 9 больницу, консультативно-диагностический центр. Так принято в мировой практике – концентрировать высококвалифицированные кадры разных специальностей.

Здесь хотят построить кардиомодуль, а затем модуль клеточных технологий с блоком трансплантации костного мозга.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.

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