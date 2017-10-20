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Если коллектив выдюжит, значит, мы будем жить: как начиналась история Дворца Республики

20.10.2017 - 21:14

Новости Беларуси. Юбилей празднует в эти дни коллектив Дворца Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 20 лет он стал одним из символов Минска и самых узнаваемых построек Беларуси.

Его изображения можно встретить в книгах, на почтовых марках и сувенирной продукции, а необычная архитектура строения ежедневно попадает в объективы видео- и фотокамер. Здесь проходят самые ответственные и важные мероприятия, в том числе с участием главы государства.

Петр Волков, директор Дворца Республики:
Больше всего мне запомнилось 20 лет назад II Всебелорусское собрание. До него оставалось пять дней, а у нас не было стульев в большом зале, не было мебели. Было много пыли и грязи. И я тогда себе подумал, что, если коллектив выдюжит и проведет на достойном уровне это собрание, значит, мы будем жить.

С юбилеем коллектив поздравил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что сегодня именно он закладывает надежный фундамент для сохранения и дальнейшего развития лучших традиций белорусского народа, духовно обогащают его, прививают молодому поколению чувство прекрасного и гордости за свою Родину.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Дворец Республики, естественно, символизирует, в том числе, и суверенитет нашего государства. Потому что практически с момента обретения нами государственности это здание начинает превращаться в основной социальный и общественно-политический центр всех мероприятий, которые проходят у нас в государстве.

Планы у коллектива Президентского оркестра грандиозные.

Так, уже в декабре увидим и услышим заслуженных музыкантов на СТВ. 6 декабря во Дворце Республики завершится турне проекта нашего телеканала «Золотая коллекция белорусской песни». Впервые за долгие годы программы артисты отечественной эстрады выйдут на сцену под аккомпанемент Президентского оркестра.

Если коллектив выдюжит, значит, мы будем жить: как начиналась история Дворца Республики

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