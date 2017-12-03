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Есть ли смысл Беларуси принимать участие в «Евровидении-2018»? Мнение продюсера Дробыша

03.12.2017 - 19:47

Новости Беларуси. О белорусско-российской дружбе и таких ее компонентах как искусство, музыка и даже спорт, поговорили с композитором и продюсером Виктором Дробышем в интервью программе «Неделя».

Виктория Ходосок:
«Евровидение-2018». На Ваш взгляд, если ли смысл Беларуси принимать участие? Как-никак это финансовые затраты, и первое место мы никогда не занимал. Надо ли?

Виктор Дробыш:
Победа может и не обязательно. Но участие, мне кажется, обязательно для того, чтобы белорусский флаг все-таки был хотя бы среди тех. Чтобы упоминалась лишний раз республика с хорошей стороны. Я считаю, что все равно в этом много хорошего.

Пока что у нас есть рекорд, поставленный с моим «фабрикантом». Мы сделали с Колдуном шестое место. Ну, пока шестое – ничего страшного, так складывается. Я знаю, что Беларусь принимает активное участие в «Детском Евровидении» и результаты совсем другие. Это надо поддерживать.

Виктория Ходосок:
В одном из интервью Вы признались, что не отказались бы стать министром Республики Беларусь. Это была шутка или правда?

 Виктор Дробыш:
Это была, наверное, шутка. Потому что министром культуры должен быть человек другого плана. Это должен быть человек, который скорее бухгалтер в душе, чем музыкант или кто-то. Должен быть человек, предельно сконцентрированный и честный, который может всех балалаечников-нас расставить по местам и не забыть никого. А я пока позанимаюсь шоу-бизнесом: попоем, потанцуем, повеселим народ. А потом посмотрим.

Виктория Ходосок:
Спасибо, Виктор Яковлевич. Ждем в гости в Минске. И творческих успехов Вам!

Виктор Дробыш:
Спасибо.

Полный текст интервью можно найти здесь.

Есть ли смысл Беларуси принимать участие в «Евровидении-2018»? Мнение продюсера Дробыша

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