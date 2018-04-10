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Если мне будет приятно смотреть телевизор – поверьте, все зрители будут довольны: Александр Лукашенко

10.04.2018 - 23:15

Новости Беларуси. Во время общения с государственными СМИ поднимались самые разные темы, и Президент давал поручения своему штабу. Но понятно, что основную работу в этой сфере предстоит делать самим СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сделайте всё, чтобы было приятно смотреть телевизор. Мне приятно было. Вот если мне будет приятно смотреть с моей такой, знаете, придирчивостью (как я отношусь к вам – придирчиво)… Мне будет хорошо и приятно – поверьте, все зрители будут довольны. Потому что я смотрю массу каналов и сравниваю это всё.

Александр Лукашенко о белорусском ТВ: «Высокая четкость требует исключительного качества операторской и режиссерской работы»

Подробнее о темах беседы Александра Лукашенко с представителями госСМИ здесь.

Если мне будет приятно смотреть телевизор – поверьте, все зрители будут довольны: Александр Лукашенко

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