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Если нужна какая-то коренная ломка без совершенствования – обоснуйте: Президент о новациях в экономике

02.05.2017 - 19:22

Новости Беларуси. Топливные карты, которыми можно будет расплатиться не только на заправке, появятся в Беларуси. Прежде всего – это удобство для юридических лиц.

Предполагается, что водитель сможет таким образом рассчитаться за пользование платной дорогой и даже за номер в отеле.

2 мая на совещании у Президента обсуждали ряд проектов нормативных актов, которые содержат определенные законодательные новшества в экономической сфере. Впрочем, как отметил Александр Лукашенко, изменения в документы будут внесены только в том, случае, если принесут реальную пользу. Реформ ради реформ быть не должно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Представленные правовые акты затрагивают достаточно широкий круг предприятий, финансовых структур и непосредственно, что самое важное, наших граждан. Поэтому прежде, чем принять решение, как я уже сказал, необходимо обсудить их со специалистами, которые их готовили. Для меня это очень важно: какие предлагаются новации и в чем суть этих новаций, какой ожидается экономический и социальный эффект для государства и человека – это главное. Насколько предлагаемые документы системны,

не придется ли вскоре опять вносить в них изменения, дополнения, а то и вовсе отменять или принимать новые нормативно-правовые акты.

Еще раз подчеркиваю, как бы это ни было популярно из уст Президента: мне не нужны никакие реформы ради реформ. Если это реформа, то это совершенствование, я об этом уже не единожды говорил. Если нужна какая-то коренная ломка без совершенствования – обоснуйте. Но никаких реформ ради реформ.

Дополнительный инструмент предусматривается и для погашения долгов. Право продавать их специальным финансовым организациям получат предприятия страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новшества затронут также оборот табачных изделий, к ним приравняют электронные сигареты.

Если нужна какая-то коренная ломка без совершенствования – обоснуйте: Президент о новациях в экономике

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