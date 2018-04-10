﻿ «Если ты получил образование – будь добр, работай». Президент Беларуси о кадровой проблеме в журналистике | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Если ты получил образование – будь добр, работай». Президент Беларуси о кадровой проблеме в журналистике

10.04.2018 - 22:01

Новости Беларуси. Злободневная тема белорусской журналистики – кадровое обновление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко о белорусском ТВ: «Высокая четкость требует исключительного качества операторской и режиссерской работы»

Вузы ежегодно выпускают новых журналистов, но огромная их часть уходит в другие сферы. А те, что хотят остаться в профессии, не всегда качественно подготовлены.

Сергей Гусаченко, главный директор АТН Белтелерадиокомпании:
Наша профессия столкнулась с очень серьезным дефицитом кадров. Столкнулась с дефицитом кадров в это самое непростое для нас время – мы сегодня много об этом говорили – время динамичное, где-то опасное, когда перо в буквальном смысле уже приравнивается к штыку.

У меня в этом смысле – раз уже это не формат пресс-конференции – мое мнение, что, конечно, ситуация логична. Ее нужно менять и менять оперативно, иначе потом, как вы часто говорите, может быть поздно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Прежде всего, конечно, надо навести порядок – министр здесь присутствует и глава Администрации, заместитель – с тем составом, который мы обучаем на факультетах журналистики. В противном случае – зачем мы это делаем вообще? Зачем мы это делаем – тратим деньги?

Общая большая проблема. Но для такого узкого, скажем, цеха, где обучается 1200 человек, это недопустимо. Все-таки туда должны приходить тот, кто должен, а если ты получил образование – будь добр, работай. Да и второй проблемы не станет, если туда попадет тот человек, который хочет.

Лидия Заблоцкая, студентка:
На самом деле, хочется заступиться за журфак. Единственное, в чем, наверное, одна из главных проблем – это то, что нам не хватает практики. Студенты приходят, и не всегда их готовы взять в то или иное средство массовой информации, где бы они хотели пройти практику. А на четвертом курсе говорят: «Извините, было поздно».

Ирина Акулович, генеральный директор «Белорусского телеграфного агентства»:
Знаете, какая проблема? Я сейчас хочу за регионы вступиться. Почему никто не едет назад? Когда мы говорим о журналистах, о регионах тоже не забывайте, там тоже нужно работать. И сегодня коллеги, я думаю, подтвердят мои слова: одинаковая работа везде – неважно, в Могилеве, Бресте, Минске. У нас одни и те же технологии, у нас одни и те же задачи.

Развиваться и творчески работать можно везде. Поэтому я вас приглашаю в Могилев. Приезжайте.

Подробнее о темах беседы Александра Лукашенко с представителями госСМИ здесь.

«Если ты получил образование – будь добр, работай». Президент Беларуси о кадровой проблеме в журналистике

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Если мне будет приятно смотреть телевизор – поверьте, все зрители будут довольны: Александр Лукашенко
Если мне будет приятно смотреть телевизор – поверьте, все зрители будут довольны: Александр Лукашенко
Встреча Александра Лукашенко с представителями СМИ: Президенту поступило более 700 вопросов от зрителей
Встреча Александра Лукашенко с представителями СМИ: Президенту поступило более 700 вопросов от зрителей
Александр Лукашенко о порядочности в СМИ: «Проще занять какую-то соглашательскую позицию. Проще, но потом будет сложнее»
Александр Лукашенко о порядочности в СМИ: «Проще занять какую-то соглашательскую позицию. Проще, но потом будет сложнее»
Президент Беларуси: «Если ты пришел министром, заместителем руководителя предприятия, будь добр разговаривать с журналистами»
Президент Беларуси: «Если ты пришел министром, заместителем руководителя предприятия, будь добр разговаривать с журналистами»
Фото: president.gov.by
О чём говорил Александр Лукашенко с руководителями крупнейших государственных СМИ. Все темы в одном материале
Белорусские журналисты подарили Александру Лукашенко портрет, созданный из его же слов
Белорусские журналисты подарили Александру Лукашенко портрет, созданный из его же слов
Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко рассказал о своей диете и где покупает продукты
Фото: belta.by
Александр Лукашенко ориентирует белорусские СМИ на новые формы работы
Все новости по теме Встреча Александра Лукашенко с представителями СМИ
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru