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«Если у вас нет клуба культуры, тогда мы едем с песней к вам!»: творческие коллективы во время уборочной компании поддерживают аграриев

10.08.2017 - 17:37

Новости Беларуси. Обеспечение аграриев всем необходимым – поручение Президента на недавнем селекторном совещании, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В стороне от жатвы не остаются ни профсоюзы, ни творческие люди. В жаркие недели уборочной аграриев Минской области активно поддерживают самодеятельные коллективы.

На полях и зернотоках области льется музыка. К примеру, в Березинском районе артисты мобильного учреждения культуры «Автоклуб» в обеденный час поднимают настроение передовикам. За день у артистов до десятка выступлений на свежем воздухе.

Алексей Боровля, главный специалист по идеологической работе сельхозпредприятия «Березинский» Березинского района:  
Часто приезжают, они поднимают боевой дух механизаторам, комбайнёрам, водителям. Приезжают и дарят хорошие концерты

Березинский «клуб на колесах» колесит именно по отдаленным и малонаселенным деревням Березинского района. «Если у вас нет клуба культуры, тогда мы едем с песней к вам!»  шутят музыканты.

Любовь Пинчук, заведующая мобильной организации культуры «Автоклуб» Березинского района:
Это горячая пора для всей страны, и мы не можем, особенно культура, остаться в стороне, так что приобщаемся к уборке, поддерживаем, чтобы понимали, что они не одни. Мы с ними.

«Если у вас нет клуба культуры, тогда мы едем с песней к вам!»: творческие коллективы во время уборочной компании поддерживают аграриев

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