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«Есть небольшое волнение»: в Минске прозвенел последний звонок для выпускников школ

29.05.2019 - 15:18

Новости Беларуси. Последний звонок прозвенел 29 мая для минских выпускников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школы в этот день едва умещают всех желающих – учеников, преподавателей и, конечно же, родителей, для которых этот момент не менее волнителен. Ведь впереди у их детей непростая пора: время выпускных и вступительных экзаменов, дальнейшая учеба и выбор профессии.

Максим Хамета, ученик гимназии № 33:
Мы целый год готовились к экзаменам, и мне кажется, мы уже готовы. Поэтому волноваться не стоит, все будет хорошо. Я оканчиваю школу, у меня впереди еще целая жизнь, поступление в университет. Есть небольшое волнение.

Людмила Дмитрачкова, заместитель директора по учебной работе гимназии № 33:
Мы в преддверии выпускных экзаменов. Хотя дети наши очень готовы – мы готовились целый год – но, тем не менее, легкое волнение присутствует. Но мы в них верим, и поэтому я им всем желаю успешной сдачи выпускных экзаменов.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Каждому своя дорога. Надеемся, что наши граждане, каждый из них, выберет свой достойный путь и принесет пользу не только себе, но и нашей столице, нашему государству.

Награда за успехи в учебе – приглашение на республиканский «Последний звонок». Масштабный праздник развернется 30 мая в Орше. В нем примут участие практически 2000 выпускников, которые приедут в город из всех белорусских регионов. Среди них и 200 лучших выпускников столицы.

Люди в материале: Максим Хамета, Людмила Дмитрачкова, Артем Цуран
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