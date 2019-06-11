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Эстафету «Пламя мира» первым в Минской области принял Солигорский район

11.06.2019 - 14:37

Новости Беларуси. 11 июня Солигорский район первым в Минской области принял эстафету «Пламя мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главный символ II Европейских игр торжественно встретили в районе деревни Великий Лес.

Огонь спустится в шахту и побывает на центральных улицах города: Солигорск принимает «Пламя мира»

Факелоносцы посетят знаковые объекты края: спустятся в шахту и поднимутся на терриконы. Главным событием дня станет эстафета по центральным улицам Солигорска, которая стартует в 18 часов.

В числе факелоносцев будут известные люди региона. В 18.30 на центральной площади начнется торжественная церемония, в рамках которой пройдут передача огня представителю Несвижского района и концерт.

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Какие мероприятия запланированы в фан-зонах в рамках II Европейских игр
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Какие мероприятия запланированы в фан-зонах в рамках II Европейских игр

Время ярких эмоций на вторых Европейских играх. Погрузиться в атмосферу праздника и стать частью спортивной феерии можно будет в фан-зонах. Море незабываемых впечатлений и океан активностей на любой вкус ждут всех минчан и гостей столицы на трех тематических площадках. Еще 7 «эпицентров веселья» появится в регионах.      

Главная столичная фан-зона возле Дворца спорта откроется 19 июня. Совсем скоро здесь начнут устанавливать сцену и различные павильоны.

Ярко и креативно! Именно так пройдет открытие мультикультурной площадки.

Ольга Григорьева, начальник отдела организации и проведения культурной программы фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:    
Будет торжественный концерт с участием Президентского оркестра Республики Беларусь под руководством Виктора Бабарикина, также в этом концерте принимают участие самые популярные и звездные артисты Республики Беларусь.  Каждый день на площадке будут представлены дни НОКов. Это страны, которые участвуют во II Европейских играх.  

Еще две фан-зоны заработают возле "Минск-Арены" и Чижовка-Арены" 21 июня. Во всех местах празднования установят большие экраны, чтобы зрители, болельщики, туристы смогли смотреть самые интересные события II Европейских игр. На каждой площадке будут работать пункты общественного питания, точки по продаже атрибутики. А вечером фан-зоны превратятся в большой концертно-развлекательный open-air. Стражи порядка уже готовы к проведению массовых мероприятий.   

Александр Купченя, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:
Несем мы службу в круглосуточном режиме будет территория фан-зон оцеплена, там будут находиться сотрудники милиции. На всех фан-зонах у нас будут организованы контрольно-пропускные пункты. Граждане, которые, к примеру, находятся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или имеют при себе запрещенные предметы, они пропускаться не будут.   

В фан-зонах зрителей и болельщиков ждет немало сюрпризов. Конкурсы, игры, показательные выступления по различным видам спорта и историческому фехтованию.   

Ольга Григорьева:   
На всех площадках будет также работать и детская фан-зона, которая организовывается совместно с ЮНИСЕФ. Для чего делаются эти площадки? Для того, чтобы наши дети смотрели на спортивные состязания, участвовали в мастер-классах, в спортивных каких-то активностях и стремились быть в спортивной форме.   



Погрузиться в атмосферу спортивного праздника можно будет и в фестивальной зоне II Европейских игр.  

Елена Пчелка, организатор фестивальной зоны фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:  
У нас на фестивальной зоне будут целых три фан-зоны, где участники нашего праздника смогут посмотреть все виды спорта Европейских игр. У нас будет большая зона спорта, большая детская зона. Очень много разных развлечений.   



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