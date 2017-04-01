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Естественно, это была импровизация. Танцевальный флэшмоб возле Дворца спорта

01.04.2017 - 22:20

Новости Беларуси. 200 человек из 15 стран и движения в унисон под проливным дождем. У Дворца спорта прошел масштабный флэшмоб

с участием мировых звезд танцевальной культуры стран СНГ, западной Европы, США и Японии.

Мероприятие приурочили к Неделе детей и молодежи. В числе участников замечены иностранные звезды, которые не раз украшали своим присутствием клипы селебрити мирового шоу-бизнеса, а также

хореографы, которые работают с такими артистами как Snoop Dogg и David Guetta.

Участники флешмоба синхронно импровизировали под модные и популярные мелодии. Просто стоять на месте не получалось даже у случайных прохожих.

Участники:
Было очень классно, мы рады, что к нам приехали иностранцы. Мы вошли в финал по дуэту, и почти заняли призовое.

Это было очень круто, эмоции переполняют! Приезжайте к нам еще!

Олег Язвин, директор Белорусской лиги танцев:
Естественно, это была импровизация. Потому что люди, которые прилетели сюда, прилетели из разных стран и увидели друг друга для того, чтобы что-то сделать примерно сегодня. То есть кто-то прилетел вчера, кто-то – сегодня, кого-то доставили прямо с самолета.

Естественно, это была импровизация.

Такие акции показывают масштаб и уровень подготовки людей, которые всерьез увлечены танцевальной культурой. Флэшмоб продолжился во Дворце спорта, и уже там музыкальный драйв не мог остановить ни проливной дождь, ни стеснение начинающих поклонников молодежного искусства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Естественно, это была импровизация. Танцевальный флэшмоб возле Дворца спорта

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