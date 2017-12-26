﻿ «Эти дети не оказались выброшенными из жизни». Комитет госконтроля поздравил воспитанников Ждановичского детского дома с Новым годом | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Эти дети не оказались выброшенными из жизни». Комитет госконтроля поздравил воспитанников Ждановичского детского дома с Новым годом

26.12.2017 - 14:42

Новости Беларуси. С подарками к детям. 26 декабря в один хоровод встали воспитанники детского дома в Ждановичах и представители Комитета госконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дети подарили гостям новогодний утренник и праздничное настроение. Взамен получили мягкие игрушки и сладости. Кроме того, работники передали в дар машинку для чистки овощей.

Акция «Наши дети» здесь проходит не впервые. Посещать в преддверии праздников Ждановичский детский дом уже стало доброй традицией для Комитета госконтроля.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
Чувство, с которым я ехал и здесь испытываю, оно двоякое, где-то парадоксальное. Наверное, первое  это чувство горечи, что от каких-то детей отказались родители, кого-то из семьи изъяли по причинам, знаете каким. Второе  это то, что где-то душу радость переполняет, что эти дети не оказались выброшенными из жизни и здесь, в этом детском доме, им сумели подарить душевное тепло.

Всего же в столице эта акция объединила более 80 тысяч детей.

«Эти дети не оказались выброшенными из жизни». Представители госконтроля поздравили воспитанников Ждановичского детского дома с новогодними праздниками

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Старинный белорусский напиток спасёт от последствий новогоднего застолья
Как на Новый год заговорить воду на удачу, и чтобы избавиться от проблем: простой белорусский обряд
Рождественский заплыв Санта-Клаусов прошел в Берлине
Рождественский заплыв Санта-Клаусов прошел в Берлине
Подарки своими руками, рождественские сказки и спектакли: 26 декабря в Минске открылся фестиваль «Радость»
Подарки своими руками, рождественские сказки и спектакли: 26 декабря в Минске открывается фестиваль «Радость»
Пингвины в костюмах Деда Мороза: как отмечали Рождество в Китае
Пингвины в костюмах Деда Мороза: как отмечали Рождество в Китае
«Шукаем нацыянальную ідэю, якая б з’яднала нас усіх за адным сталом. Новы год і будзе пакуль што тым момантам аб’яднання»
Ксёндз: «Хвалююся троху за Раство. Новы год папулярызуецца больш па тэлебачанню. Асабліва вось гэтыя салюты»
Хоменко: «Загадам ніхто не можа сказаць – у нас будзе калядны карнавал, па праспекту Незалежнасці вывясці ўсіх коз і ўсіх калядоўшчыкаў»
Все новости по теме Новый год
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru