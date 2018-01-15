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Эти люди еще не сказали свое последнее слово. На кого из белорусов возлагают надежды на Паралимпийских играх

15.01.2018 - 17:31

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» генсекретарь Паралимпийского комитета Беларуси Николай Шудейко и призер Паралимпийских игр, чемпион мира по легкой атлетике, а ныне старший тренер Игорь Фортунов.

Каковы шансы наших спортсменов на Паралимпийских играх?

Игорь Фортунов, призер Паралимпийских игр, чемпион мира по легкой атлетике:
Я просто буду болеть за максимальное количество медалей, чтобы каждый наш спортсмен, который туда попадет, смог максимально реализоваться.

Николай Шудейко, шеф белорусской миссии на Паралимпийских играх в Корее, генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси:
Если есть государственная поддержка, надо отчитываться за деньги, которые были вложены в подготовку спортсменов. Наверное, должны доводиться планы по медальному завоеванию. Мы более общо к этому подходим – мы прогнозируем.

Я считаю, что мы должны выступить достойно. У нас есть опытные: и Ядя Скоробогатая, и Вася Шаптебой, которые являются неоднократными чемпионами и призерами Паралимпийских игр. Также Люда Волчек. Это люди, которые не сказали еще свое последнее слово. Появилась очень амбициозная молодежь. У нас расширился количественный состав. Я думаю, что мы выступим достойно.

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Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» генсекретарь Паралимпийского комитета Беларуси Николай Шудейко и призер Паралимпийских игр, чемпион мира по легкой атлетике, а ныне старший тренер Игорь Фортунов.

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