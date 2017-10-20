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Это антинародный подход к делу: Президент раскритиковал второе за год повышение тарифов на ЖКХ

20.10.2017 - 18:39

Новости Беларуси. Тарифы на коммунальные услуги должны быть подъемными для населения. Такую задачу поставил Президент на республиканском семинаре по улучшению и развитию сферы ЖКХ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По мнению экспертов, сегодня деятельность коммунальных служб положительно оценивает более половины белорусов. Поэтому отрасль нужно улучшать. И вопрос тарифов – первоочередной.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы неоднократно договаривались о том, что тарифы повышаем только на 5 долларов в год и индексируем их в увязке с ростом доходов населения. Насколько мне известно, такое повышение уже произошло в январе 2017 года. Вместе с тем Правительство, министерства ведущие, Министерство торговли в сентябре повысили тарифы на 8 % и начинали дальше пугать людей тем, что в декабре еще увеличат на 10 %. И это при том, что с ноября все объективно будут платить больше в связи с включением отопления. Это антинародный подход к делу. Так быть не должно. Это приведет к значительному росту платежей, что, несомненно, вызовет негативный общественный резонанс. И по делу будет этот резонанс.

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На повестке дня республиканского семинара – обращение с отходами, качество питьевой воды, состояние дорог, дворов и подъездов, освещение улиц. И, естественно, теплообеспечение. Это – самый «весомый» пункт квитанции об оплате. Обходится услуга недешево, так как она требует больших затрат. Сделать ее более энергоэффективной – задача номер один.

Александр Лукашенко:
Тепло сегодня стоит очень дорого, завтра будет еще дороже, и любая оптимизация котельного хозяйства оборачивается выгодой и для потребителей, и для государства. Кроме того, не надо забывать о плановой замене изношенных теплосетей. Если не выполнять в необходимых объемах, в будущем получите большие проблемы, с которыми регулярно сталкиваются наши соседи. В России, Украине из-за этого замерзают не только кварталы, но и целые города. У нас недопустимо, чтобы замерз даже один отдельно взятый дом. Надеюсь, вы меня услышали.

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Еще одна «наболевшая» тема – ремонт жилья. Ежегодно восстанавливается более 2 % жилищного фонда, при этом сроки и качество далеко не самые оптимальные. Количество жалоб по этому вопросу огромное. Как исправить ситуацию, решают на самом высоком уровне.

Это антинародный подход к делу: Президент раскритиковал второе за год повышение тарифов на ЖКХ

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