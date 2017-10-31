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Это безопасность наших детей и нас самих: акция ГАИ «Безопасные каникулы»

31.10.2017 - 18:48

Новости Беларуси. Госавтоинспекция Минщины проводит специальную акцию во время осенних каникул. Ее цель – профилактика ДТП с участием детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Им напомнят: дорога – не место для игр, а фликер – не игрушка, а необходимый элемент безопасности.

Взрослые должны помнить о том, что малолетних пассажиров нужно перевозить только в специальных креслах, а при движении около учреждений образования и на пешеходных переходах быть максимально внимательными.

Катерина Сильченко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского райисполкома:
Ребенок должен находиться в автокресле и обязательно быть пристегнутым ремнем безопасности. За нарушение правил перевозки пассажиров предусмотрена административная ответственность до четырех базовых величин. За повторное нарушение в течение года – до 8 базовых величин.

Галина Григоревич:
Детей перевозим на заднем сиденье, в бустере, в кресле пристегнутыми. Всегда стараемся, чтобы были пристегнутыми – это безопасность в первую очередь наших детей и нас самих.

Только в Пристоличье с начала 2017 года в авариях пострадали 16 детей, 8 из них были пассажирами.

Акция «Безопасные каникулы» продлится до 7 ноября.

Это безопасность наших детей и нас самих: акция ГАИ «Безопасные каникулы»

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