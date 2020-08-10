«Это больше, чем космос». Александр Лукашенко высоко оценил современное агропроизводство БНБК
Новости Беларуси. Александр Лукашенко во время посещения Минской области высоко оценил потенциал инвестиционного проекта по организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла, который реализует в Пуховичском районе ЗАО «Белорусская биотехнологическая корпорация».
Как сообщает БЕЛТА, об этом глава государства рассказал журналистам по итогу увиденного при посещении площадки, где реализуется инвестпроект.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Таким производством обладают единицы стран – всего четыре страны и среди них Беларусь. Это больше, чем космос. Космосом мы с советских времен занимаемся, а это – совершенно новое производство, и сырье наше – 700 тысяч тонн зерна сегодня готова покупать БНБК по мировым ценам.
Кормит телят «молочное такси», покупают бурёнок немецкой селекции. По каким технологиям работают белорусские аграрии
Новости Беларуси. Десять лет у руля «Вознесенского». Застать на месте Надежду Кондратюк в разгар жатвы невозможно. В полях сейчас семь экипажей комбайнеров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Под уборку – больше 1000 гектаров. За темпами из кабинета не уследишь. Руководитель там, где и его команда.
Надежда Кондратюк, директор сельхозпредприятия «Вознесенский»:
Сегодня наши люди зарабатывают в месяц – в такой напряженный период – до 3 тысяч. Это же достойно! Поэтому я считаю, что все, что делается на земле, все делается для людей, и все, что сегодня у нас есть, сделано нами. И мы ничего больше не хотим. Мы хотим работать в такой системе. Она нас вполне устраивает, она сегодня себя оправдывает.
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Запастись впрок – в деревне не привыкли жить одним днем. Хозяйский подход – это когда кормов в закромах на год вперед. Продаешь вне сезона – и все вырученные деньги инвестируешь в производство.
Надежда Кондратюк:
Особенность этого комплекса в том, что мы смогли буквально за 6 лет построить все животноводческие помещения и сделать законченный цикл выращивания скота. Мы никуда не двигаем скот с данной фермы. Вот, родился теленок, и от бокса он становится коровкой, он становится мамой.
Чтобы буренка дала молоко – а у хозяйства именно этот профиль – ее нужно еще вкусно кормить и комфортабельно содержать. Условия люкс – освещение, вентиляция и отдельный бокс. А звезда Мишлен – за сбалансированность того, что подают. Особенно самым маленьким. В качестве официанта – «молочное такси».
Григорий Козляковский, заместитель директора сельхозпредприятия «Вознесенский»:
Дало возможность решить, первое – вопрос пастеризации молока, а также значительно облегчило труд людей, занятых в животноводстве.
«Такси» само остудит лакомство для телят до нужной температуры и определит норму. На перевес с ведрами сейчас телятницу уже не встретишь.
Ольга Клявзуник, телятница сельхозпредприятия «Вознесенский»:
Заработная плата хорошая: то, что мы заработали, нам все оплачивается. На данный момент в стране меня устраивает спокойствие, мирная обстановка. Для меня есть работа, есть вовремя заработная плата и тихо, спокойно – что еще нужно?
Говорят, выше головы не прыгнешь. В «Вознесенском» готовы поспорить. Когда посевных площадей (а они в небольшом районе скромные) не хватает, сеют по-хозяйски под самый забор. Когда увеличивать объемы производства традиционными способами уже не получается, идут по непроторенной дорожке.
Надежда Кондратюк:
Для того, чтобы идти дальше, мы приняли решение закупить скот немецкой селекции с более высоким потенциалом, с удоем до 12 тысяч в год. Сегодня мы от них имеем удой намного выше, чем от наших нетелей.
Диана Головейко, зоотехник-селекционер сельхозпредприятия «Вознесенский»:
Этот теленок получен от мамы нашей немецкой, от немецкой селекции. Для меня главное, чтобы теленок был пробиркован, на него заведена племкарточка.