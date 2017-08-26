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Это большое-большое счастье: частица мощей Марии Магдалины прибыла в Минск из Одессы

26.08.2017 - 20:19

Новости Беларуси. В эти минуты у стен Свято-Духова кафедрального собора собралось огромное число прихожан. Все они пришли на площади, чтобы поклониться мощам святой Марии Магдалины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько часов назад специальным кортежем они были доставлены из Одессы.

У стен храма ковчег встречал митрополит Минский и Заславский Павел.

Мария Магдалина – одна из мироносиц, была в числе первых свидетельниц Воскресения Христа.

С ее именем связывают появление пасхальных яиц. Считается, что святая защищает от колдовства и отпускает семь смертных грехов.

Прихожане:
Она за Господом шла, потом пошла проповедовать Господа. И уже когда это все, пошла проповедовать с учениками.

И вот ее прославляют, и она много исцеляет людей.

Это большое-большое счастье, привезли мощи для нас. Мы будем ходить, поклоняться им, молиться им, просить Господа о здоровье, о счастье.

Мощи святой Марии Магдалины сейчас находятся в Западной Европе.

В страны запада их перенесли из Константинополя в эпоху Крестовых походов. А их частица, которая и прибыла в Беларусь, хранилась в одном из мужских монастырей Одессы.

Это большое-большое счастье: частица мощей Марии Магдалины прибыла в Минск из Одессы

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