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«Это было классно». Президент Беларуси провёл первый урок для старшеклассников в новой школе Минска

02.09.2019 - 16:43

Новости Беларуси. После торжественного открытия школы Президент зашел в один из классов и провел для старшеклассников первый урок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он вызвал нескольких учеников к доске и пообщался с ребятами на разные темы.

Образование – это единый процесс, в котором участвуют дети, родители и учителя. Александр Лукашенко принял участие в открытии новой школы в Минске

Говорили об учебе в школе, выборе будущей профессии, занятиях спортом, вопросах экологии и многом другом.

Первый урок во многих белорусских школах посвящен тому, как ученики видят настоящее и будущее государства, свое участие в его развитии.

Была классная возможность поговорить с Президентом Республики Беларусь. Была возможность попросить у него о какой-то просьбе, задать какой-либо вопрос. Это было классно.

Огромная гордость за то, что у нас такой Президент, за то, что он посетил нашу школу. У него огромный кругозор. Много чего знает.

Рассказывал, как он учился, как был педагогом истории, как дети его хорошо слушались и то, что ему было очень интересно с ними. Нам интересно было его слушать. Он отвечал нам на интересующие нас вопросы. На все ответил.

В новой школе будут учиться около 900 человек. В ней созданы все необходимые условия: современные компьютерные классы, информационно-технический центр, учебные лаборатории, спортивные залы и многое другое.

Люди в материале: Александр Лукашенко
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Александр Лукашенко потребовал, чтобы в школах все дети получали одинаковое питание

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Новости Беларуси. Александр Лукашенко прошел по школе. Заглянул в столовую, где ознакомился с меню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Образование – это единый процесс, в котором участвуют дети, родители и учителя. Александр Лукашенко принял участие в открытии новой школы в Минске  

Президент потребовал, чтобы все дети получали одинаковое питание. Дело в том, что стоимость обедов оплачивают родители, но для некоторых учеников, например, из многодетных семей, расходы компенсирует государство.

То есть для детей оно получается бесплатным, но по стоимости есть ограничения. Отсюда и разница в выборе блюд.

Президенту показали спортивные залы, классы для трудового обучения. Пообщался Александр Лукашенко также с родителями школьников.

«Это было классно». Президент Беларуси провел первый урок для старшеклассников в новой школе Минска (читать далее). 