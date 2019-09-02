«Это было классно». Президент Беларуси провёл первый урок для старшеклассников в новой школе Минска
Новости Беларуси. После торжественного открытия школы Президент зашел в один из классов и провел для старшеклассников первый урок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он вызвал нескольких учеников к доске и пообщался с ребятами на разные темы.
Образование – это единый процесс, в котором участвуют дети, родители и учителя. Александр Лукашенко принял участие в открытии новой школы в Минске
Говорили об учебе в школе, выборе будущей профессии, занятиях спортом, вопросах экологии и многом другом.
Первый урок во многих белорусских школах посвящен тому, как ученики видят настоящее и будущее государства, свое участие в его развитии.
Была классная возможность поговорить с Президентом Республики Беларусь. Была возможность попросить у него о какой-то просьбе, задать какой-либо вопрос. Это было классно.
Огромная гордость за то, что у нас такой Президент, за то, что он посетил нашу школу. У него огромный кругозор. Много чего знает.
Рассказывал, как он учился, как был педагогом истории, как дети его хорошо слушались и то, что ему было очень интересно с ними. Нам интересно было его слушать. Он отвечал нам на интересующие нас вопросы. На все ответил.
В новой школе будут учиться около 900 человек. В ней созданы все необходимые условия: современные компьютерные классы, информационно-технический центр, учебные лаборатории, спортивные залы и многое другое.
Александр Лукашенко потребовал, чтобы в школах все дети получали одинаковое питание
Новости Беларуси. Александр Лукашенко прошел по школе. Заглянул в столовую, где ознакомился с меню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Образование – это единый процесс, в котором участвуют дети, родители и учителя. Александр Лукашенко принял участие в открытии новой школы в Минске
Президент потребовал, чтобы все дети получали одинаковое питание. Дело в том, что стоимость обедов оплачивают родители, но для некоторых учеников, например, из многодетных семей, расходы компенсирует государство.
То есть для детей оно получается бесплатным, но по стоимости есть ограничения. Отсюда и разница в выборе блюд.
Президенту показали спортивные залы, классы для трудового обучения. Пообщался Александр Лукашенко также с родителями школьников.
«Это было классно». Президент Беларуси провел первый урок для старшеклассников в новой школе Минска (читать далее).