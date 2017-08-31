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Это элементарная выгода: гендиректор института машиностроения НАН об электромобилях

31.08.2017 - 20:27

Новости Беларуси. Производство электрокара должно стать следующим шагом в белорусском машиностроении. 31 августа такую задачу перед учеными и промышленниками поставил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видеофакт: первый белорусский электромобиль презентован в Минске

Буквально на прошлой неделе наши разработчики продемонстрировали опытный образец. Президент отметил, что лично с ним ознакомился. Но это лишь начало пути. О том, как белорусские ученые планируют не только двигаться в ногу с законодателями автомобильной моды, но и внедрять свои эксклюзивные идеи, в сюжете.

Это элементарная выгода: гендиректор института машиностроения НАН об электромобилях

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