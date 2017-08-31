Это элементарная выгода: гендиректор института машиностроения НАН об электромобилях

Новости Беларуси. Производство электрокара должно стать следующим шагом в белорусском машиностроении. 31 августа такую задачу перед учеными и промышленниками поставил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Буквально на прошлой неделе наши разработчики продемонстрировали опытный образец. Президент отметил, что лично с ним ознакомился. Но это лишь начало пути. О том, как белорусские ученые планируют не только двигаться в ногу с законодателями автомобильной моды, но и внедрять свои эксклюзивные идеи, в сюжете.