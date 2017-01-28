новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Это хорошее нововведение: родители школьников о шестом учебном дне

28.01.2017 - 16:30

Новости Беларуси. К другим новостям. Эта суббота стала первой рабочей для школьников и учителей. В шестой учебный день работают не только классные руководители,

но и учителя-предметники, и школьные психологи.

28 января в школах и гимназиях проходили факультативы для подготовки к централизованному тестированию, секции по интересам и спортивные занятия. Решение об их посещении ученик принимает сам. По субботам теперь проводят и консультации. Прийти на них могут как ученики, так и родители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Концевая, мама учащейся 11 класса:
Это, действительно, хорошее нововведение, потому что можно прийти к любому учителю-предметнику. Хотя они и так постоянно работают.

Учителя оказывают помощь ребятам к тестированию, подготовка идет активным образом.

Нововведения носят лишь рекомендательный характер. Расписание и учебные планы для субботних занятий каждая школа разрабатывает индивидуально.

Это хорошее нововведение: родители школьников о шестом учебном дне

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Сосредоточиться на предметном материале или устроить выходной: как школьники приняли шестой учебный день?
Сосредоточиться на предметном материале или устроить выходной: как школьники приняли шестой учебный день?
Шестой школьный день ожидает реорганизация: появятся консультации с родителями
Шестой школьный день ожидает реорганизация: появятся консультации с родителями, будет пересмотрено трудовое воспитание
Шестой школьный день: что изменится для учеников
Шестой школьный день: что изменится для учеников
В Слуцком районе начался областной этап олимпиады по информатике
В Слуцком районе начался областной этап олимпиады по информатике
Одновременно учиться, отдыхать и укреплять здоровье: Узденская санаторная школа-интернат готовится к новому учебному сезону
Одновременно учиться, отдыхать и укреплять здоровье: Узденская санаторная школа-интернат готовится к новому учебному сезону
Во время школьных каникул в учебных заведениях Минской области продолжается активная работа
Во время школьных каникул в учебных заведениях Минской области продолжается активная работа
Минские колледжи проводят бесплатные мастер-классы для школьников по рабочим профессиям
В клубе «Открытый диалог» обсудили проблемы белорусского образования
В клубе «Открытый диалог» обсудили проблемы белорусского образования
Все новости по теме Образование в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru