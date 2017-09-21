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Это лучшие из лучших в нашей республике: 14 региональных журналистов наградили 21 сентября

21.09.2017 - 21:57

Новости Беларуси. Лучших молодых журналистов из всех регионов Беларуси 21 сентября награждали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Асы пера, которым удалось буквально дописаться до финала конкурса, обошли почти полторы тысячи конкурентов. Победители – молодые репортеры, в основном из небольших районных изданий, преодолели три отборочных этапа.

И в результате 14 мастеров слова получили награды в четырех номинациях.

Причем, судя по тематике конкурсных работ, укротители печатных оборотов всерьез намерены если не переписать, то, как минимум, разнообразить будущее журналистики красным словцом.

Виталий Герцев, конкурсант:
Я с детства мечтал стать журналистом, и моя мечта сбылась. Моя работа была посвящена будущему журналистики. Я считаю, что у печатных СМИ есть будущее, не смотря на то, что сейчас звучат различные точки зрения.

Александр Шатько, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:
Это лучшие из лучших в нашей республике. Их работы будут напечатаны и в газетах. Основная была цель – это, конечно же, вот эту пишущую молодежь, которая живет в регионах, в клубах молодых журналистов, привлечь к активной социально-политической деятельности.

За пять лет, которые проводится конкурс, жюри прочитали более 7000 работ.

Но гораздо важнее для самих участников то, что после признания на этом журналистском смотре кого-то замечали главные редакторы крупных газет. А некоторые в достаточно юном возрасте даже стали спецкорами престижных изданий.

Это лучшие из лучших в нашей республике: 14 региональных журналистов наградили 21 сентября

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