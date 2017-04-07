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«Это наше богатство, которое мы должны приумножать». Зачем сотрудники МВД сажали деревья

07.04.2017 - 09:25

Новости Беларуси. Неделя леса продолжается в Беларуси. Накануне деревья высаживали сотрудники Министерства внутренних дел и Министерства лесного хозяйства.

Эта акция в нашей стране проходит уже в 10 раз. В нынешнем году она посвящена восстановлению белорусских лесов, поврежденных стихийными бедствиями летом 2016 года. Участники зеленого флешмоба высадили совсем еще молодые дубки и клены в одном из лесничеств Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел республики Беларусь:
Мы очень любим лес, мы ценим природу. Считаем, что это наше достояние, наше добро, наше богатство, которое мы должны приумножать.

7 апреля высадкой деревьев займутся олимпийские чемпионы и призеры.

«Это наше богатство, которое мы должны приумножать». Зачем сотрудники МВД сажали деревья

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