«Это наше богатство, которое мы должны приумножать». Зачем сотрудники МВД сажали деревья

Новости Беларуси. Неделя леса продолжается в Беларуси. Накануне деревья высаживали сотрудники Министерства внутренних дел и Министерства лесного хозяйства.

Эта акция в нашей стране проходит уже в 10 раз. В нынешнем году она посвящена восстановлению белорусских лесов, поврежденных стихийными бедствиями летом 2016 года. Участники зеленого флешмоба высадили совсем еще молодые дубки и клены в одном из лесничеств Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел республики Беларусь:

Мы очень любим лес, мы ценим природу. Считаем, что это наше достояние, наше добро, наше богатство, которое мы должны приумножать.

7 апреля высадкой деревьев займутся олимпийские чемпионы и призеры.