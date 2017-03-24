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«Это не музыкальная школа и даже не факультатив». Где в Слуцке бесплатно учат играть на гитаре

24.03.2017 - 17:30

Новости Беларуси. По жизни с музыкой. Случчан будут бесплатно учить игре на гитаре. Клуб гитаристов начал работать в Городском доме культуры.

Записаться на занятия может любой желающий: будь то взрослый человек или подросток. Уровень подготовки также не имеет большого значения. Главное – желание и наличие собственного музыкального инструмента.

Руководитель клуба Виктор Горбач – профессиональный музыкант и личность, известная слуцкой аудитории. Он участник группы, которая не так давно получил звание народной, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Виктор Горбач, руководитель клуба гитаристов Слуцкого городского дома культуры:
Это общение через музыку, через звуки. Общение с людьми, которые интересуются музыкой, которым это близко. Это не музыкальная школа и даже не факультатив. Кто-то на сцене часто был, кто-то мало, у кого-то есть проблемы с тем, чтобы выступить на публике. Здесь психологические барьеры можно было бы снять.

Пока в клубе гитаристов занимаются всего три человека, и идет набор новых участников. Начинающие музыканты планируют в скором времени порадовать жителей Слуцка своим первым выступлением на сцене.

Алеся Белая, участница клуба гитаристов Слуцкого городского дома культуры:
Я купила себе гитару несколько лет назад. Она свой потенциал еще не раскрыла. Я представляю себя в будущем, как я играю на гитаре. Играть же можно на днях рождениях, на семейных мероприятиях и дружеских, просто дарить своим друзьям и знакомым радость. И на сцене выступать тоже было бы очень здорово.

«Это не музыкальная школа и даже не факультатив». Где в Слуцке бесплатно учат играть на гитаре

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