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Это не постановочное. Фотограф несколько месяцев снимал работу балетмейстера Валентина Елизарьева

30.03.2017 - 20:20

Новости Беларуси. Балет за кадром и в кадре. В Минске открылась фотовыставка, посвященная народному артисту Валентину Елизарьеву. Приурочена она к юбилею выдающегося балетмейстера.

Автор снимков – студент одного из столичных вузов, Никита Федосик.

Молодой фотограф на протяжении нескольких месяцев через призму объектива наблюдала за жизнью и работой мастера. Из тысячи отснятых кадров для выставки было выбрано более 50.

Никита Федосик, фотограф:
Когда я узнал, что он – профессор Академии музыки, преподает искусство балетмейстера, то я подумал, что было бы очень здорово, и это

стало моей мечтой: попасть на эти занятия и увидеть, как он работает со своими учениками.

Валентин Елизарьев, народный артист СССР:
Это репортажная фотография, и она имеет особую ценность. Это не постановочное, когда выверяется каждая деталь, каждый миллиметр, поворот глаз и так далее.

Это схваченное мгновение, застывшее мгновение. Наверное, этим и ценна эта выставка.  

Елизарьев сделал белорусский балет известным во всем мире. Уже первый его спектакль «Кармен-сюита» стал прорывом в хореографии. А елизарьевская постановка «Рогнеды» и вовсе была отмечена самой престижной в этой области премией в Париже.

Свое 70-летие хореограф отметит в конце октября на сцене Большого.

Зрители увидят две авторские постановки – новую редакцию легендарного «Спартака» и гала-концерт звезд мирового балета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это не постановочное. Фотограф несколько месяцев снимал работу балетмейстера Валентина Елизарьева
Это не постановочное. Фотограф несколько месяцев снимал работу балетмейстера Валентина Елизарьева
Фото. Это не постановочное. Фотограф несколько месяцев снимал работу балетмейстера Валентина Елизарьева

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