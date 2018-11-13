Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Здоровье

«Это очень дорогая покупка»: инсулиновые помпы подарили детям в рамках благотворительной акции

13.11.2018 - 10:27

Новости Беларуси. Жизнь без уколов: пятеро детей, страдающих диабетом 1-й степени, получили инсулиновые помпы и расходные материалы к ним, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Препарат заменит им многократные ежедневные инъекции. Медицинское устройство самостоятельно отслеживает уровень сахара в крови и вводит инсулин по мере необходимости. На данный момент в Беларуси более 2000 детей страдают от диабета. Но из-за высокой стоимости такие специальные приборы позволить себе могут немногие.

Яна Косенок:
Я всегда знала, что у нас будет помпа. Но это очень дорогая покупка, и мы бы еще очень нескоро могли бы себе ее позволить.

Наталия Карлович, главный врач Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения:
То, что у нас сейчас, наверное, чуть более 100 детей используют помпы – это недостаточно. И нам нужно стремиться к большему количеству. Поэтому то, что мы начинаем такой благотворительный проект – я считаю, это очень хорошо.

На приобретение пяти медицинских устройств было потрачено более 20 тысяч рублей. Благотворительную акцию приурочили к Всемирному дню борьбы с диабетом.

Новости по теме

Диабетическая стопа: чем она опасна для диабетиков?
‡агрузка...
Новости 24 часа

Во Франции с начала 2018 года предотвратили 6 крупных терактов

КНДР уничтожила свыше 600 мин на границе с Южной Кореей

Во Франкфурте-на-Майне произошла утечка паров кислоты

В Брестской крепости прошла торжественная церемония увольнения в запас десантников

Президент Беларуси об отношениях с Турцией: «Они развиваются неплохо, хотя хотелось бы, чтобы лучше»

Прощание с Игорем Лученком пройдёт 14 ноября в минском Доме офицеров

Владимир Семашко назначен послом Беларуси в России

Сектор Газа и Израиль обменялись ракетными ударами: 3 погибших, более 50 пострадавших

Все новости