Это очень круто: ХII национальный фестиваль архитектуры открылся во Дворце искусства в Минске

Новости Беларуси. В Минске открылся ХII национальный фестиваль архитектуры. Более 80 проектов представили зодчие со всего мира, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Идеи самые разные – от ультрасовременных комплексов до классических зданий. Многие из проектов совсем скоро могут украсить улицы Минска.

Победителей определят в 11 ноября.

В рамках фестиваля открылась и биеннале молодых архитекторов «Леонардо-2017». Более 100 начинающих авторов из Беларуси, России, Украины, Евросоюза и Китая представили здесь свои идеи.

Дмитрий Семенкевич, заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Сегодня представлена очень большая выставка Китайской Народной Республики. Здесь прекрасная выставка латвийских, польских, турецких, немецких архитекторов. То есть в принципе, довольно-таки широкий круг союзов архитекторов других стран.

Евгений Якушев, архитектор (Россия):

Я считаю, что таких мероприятий должно быть чем больше, тем лучше. Потому что это колоссальная возможность делиться опытом. То, что я сейчас здесь вижу, меня действительно поражает. И работы, которые здесь представлены, – это очень круто.

Форум, посвященный 950-летию Минска, не обошелся без наград и поздравлений. Столичный архитектор Михаил Гаухфельд удостоился звания «Зодчий Беларуси». Его архитектурные разработки стали визитной карточкой Минска (в частности, по проекту мастера реконструировали площадь Независимости).