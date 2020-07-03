«Это очень сложно – ночью летать на флайборде». Показываем, как открывали мультимедийный фонтан в Минске
Новости Беларуси. Вернемся к теме открытия мультимедийного фонтана в акватории Свислочи. На церемонии присутствовал Президент Беларуси Александр Лукашенко и глава «Сбербанка России» Герман Греф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Необычный фонтан стал подарком от Сбербанка белорусской столице ко Дню Независимости.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Так светло может быть только днем, так грандиозно – только в главный день государственности. Открытие мультимедийного фонтана собрало десятки тысяч белорусов. Здесь же и глава государства. Всем гостям праздника места не хватило даже вдоль набережной. Поэтому люди облюбовали даже место на крыльце здания нашего телеканала.
Еще замечательнее картинку в HD в прямом эфире транслирует СТВ. Такую яркую и динамичную может предать только новая современная ПТС. Наши операторы и режиссеры сделали так, чтобы в грандиозный праздник смогли окунуться все белорусы. Просто оставайтесь на нашей кнопке.
Виктория Альшевская, режиссер телевидения (СТВ):
Это действительно очень мощное зрелище нас ожидает. Это и световое шоу, это и оркестр, и выступления известных артистов, поэтому будет очень интересно. Безусловно, это большая ответственность для нашего телеканала, но опыт есть, мы уже делали другие любопытные трансляции. Поэтому, я думаю, мы все справимся, и нам будет чем гордиться.
Конструкция появилась, а лучше сказать, расцвела здесь, на водной глади Свислочи, рядом с парком Янки Купалы. Поэтому этот концепт уже сравнивают с папарать-кветкой на воде. Хотя обошлось без магии – лишь современные технологии. 240 струй высотой с многоэтажный дом, а длина водной феерии – 90 метров.
Стоимость проекта – 6 миллионов рублей. Это подарок «Сбербанка» ко Дню Независимости. Украсили шоу флайбордисты. Несмотря на вес в полтонны – а столько весит гидромотоцикл и шланг, к которому он подключен, – артисты прямо-таки взлетают в высоту.
Павел Бут, флайбордист:
Это очень сложно – ночью летать на флайборде. Нам очень интересно показать и наше шоу, и принять совместное участие с известными музыкантами, с хорошей музыкой и таким красивым видом фонтана.
Cветодиодный фонтан на Свислочи называют самым лучшим в СНГ, сравнивают с лиссабонским. Водный концепт не только красив, но и функционален. Судите сами. Его струи формируют экран, на котором можно транслировать любое шоу. Причем за плей-листом следит компьютерный мозг. Впечатляют и масштабы экрана – 10 на 30 метров. Это как фасад приличного здания. Свою прописку мультимедийный фонтан не будет менять даже зимой. В холодное время его просто будут затапливать – погружать под воду на полтора метра. Важно, что это экономный концепт обходится без подачи городской воды. Набирает ее из реки, запускает в воздух, и она снова возвращает ее в Свислочь.
Вечер Дня Независимости удался. У Минска новая визитная локация, а у гостей праздника – добрые эмоции через край. На сцене лучшие голоса эстрады. Президентский оркестр аккомпанирует хедлайнерам праздника – Денису Мацуеву, Дмитрию Колдуну, Yusari. Феерия завершится исполнение главной мелодии страны – гимном независимой Беларуси.
Александр Лукашенко и Герман Греф открыли уникальный фонтан в Минске
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф открыли в Минске светомузыкальный фонтанный комплекс.
Президент Беларуси: если Сбербанк готов участвовать, буду рад приветствовать вас здесь в финансировании больших объёмов нашей экономики
Необычный фонтан установили на реке Свислочь в парке имени Янки Купалы.
Он стал подарком белорусской столице ко Дню Независимости от Сбербанка России.
Герман Греф в Минске: «Мы подарили многим российским городам фонтаны на площадях, но никогда не строили фонтан на воде»
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Он был открыт ровно 70 лет назад. Задумайтесь: 1949 год – страна еще не оправилась после войны, многие живут в землянках, но люди тянутся к прекрасному, закладывают парк. И сегодня, в День Независимости Беларуси, в юбилейный год парка, мы, как и договаривались с нашим добрым другом Беларуси Германом Грефом, открываем здесь мультимедийный фонтан.
Александр Лукашенко на встрече с Германом Грефом: система фонтанов – это действительно украшение нашей Беларуси
Президент отметил, что с открытием этого уникального фонтана историческая набережная Свислочи заиграет новыми красками, станет центром притяжения для молодежи, новой площадкой для интересных проектов.
Он пожелал, чтобы их было как можно больше – интересных, динамичных, креативных, таких, которые сделают жизнь города еще более яркой.
«Это очень сложно – ночью летать на флайборде». Показываем, как открывали мультимедийный фонтан в Минске
Герман Греф, председатель правления публичного акционерного общества «Сбербанк России»:
Сбербанк ранее не строил такие комплексы на воде. Это единственный такой фонтан в мире и по масштабам, и по месторасположению. Мы никогда не делали фонтан на воде: это было технологически сложно. Очень хочется, чтобы этот знак искреннего отношения, любви россиян к белорусам пользовался успехом среди молодежи, минчан и радовал всех вас.