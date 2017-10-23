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«Это практически мое домашнее событие»: теннисисты Мирный и Освальд выиграли Кубок Кремля в парном разряде

23.10.2017 - 13:40

Новости Беларуси. Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филипп Освальд победили в парном разряде Кубка Кремля.

Их соперниками были теннисисты из Боснии и Герцеговины и Хорватии.

Для Максима Мирного, которому в июле исполнилось 40 лет, этот титул тоже стал юбилейным. На соревнованиях мужских тандемов в ATP белорусский теннисист одержал 50 победу в карьере.

Фото: instagram.com/maxmirnyi

На личной странице в Instagram спортсмен поблагодарил всех за поддержку.

Максим Мирный, теннисист:
Всегда по-особенному играть на Кубке Кремля в Москве. Это практически мое домашнее событие. Спасибо Кубку Кремля за ваше теплое гостеприимство на протяжении многих лет. Спасибо Филиппу Освальду за неделю настоящего рока. Я счастлив за мой 50-й титул, который я получил на этой неделе. Спасибо всем за поддержку.

27 сентября Максим Мирный одержал 750-ю победу в парном разряде. Это позволило теннисисту стать четвертым действующим спортсменом, который смог достичь такого результата.

Фото: instagram.com/maxmirnyi

Максим Мирный:
Момент гордости для семьи Мирных и белорусского тенниса! Спасибо всем за поддержку на этом пути.

Теннис позволил разделить с собой длинную дорогу: Instagram-обзор страницы теннисиста Максима Мирного (смотрите здесь).

Фото: instagram.com/maxmirnyi

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Максим Мирный и Филипп Освальд. Источник фото: https://www.instagram.com/belarustennis/
Мирный и Освальд вышли в финал парного разряда на «Кубке Кремля»
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