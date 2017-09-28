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Это праздник нашего будущего: в Центральном районе наградили лучших учителей

28.09.2017 - 22:46

Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника 28 сентября чествовали учителей Центрального района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Лучшие получили почетные грамоты и поздравления глава администрации Игоря Бузовского. Здесь же более 100 молодых педагогов пополнили ряды общественной организации «Белая Русь». А завершился праздник большим концертом.

Галина Стрельчук, учитель белорусского языка и литературы ГУО «Средняя школа № 21 им. Н. Ф. Гастелло»:
Для современного педагога главное – идти в ногу со временем. Это значит не бояться использовать различные инновационные технологии.

Потому что нынешним детям интересно то, что их захватывает, то, что их будоражит.

Эмма Павлова, учитель математики ГУО «Средняя школа № 21 им. Н. Ф. Гастелло»:
Поздравляют все уже с сегодняшнего дня и раньше. Желают, конечно, здоровья в первую очередь, теплыми словами.

Очень приятно.

Игорь Бузовский, глава администрации Центрального района:
Это праздник нашего будущего, это праздник День учителя. Это праздник, который мы искренне воспринимаем как свой праздник, потому что высокое понимание учительства, оно заложено не просто в преподавании предмета.

Это на самом деле воспитание, формирование будущего нашего поколения.

Сегодня в Центральном районе 19 школ и гимназий и более 30 дошкольных учреждений. Десятки наград на престижных олимпиадах и конкурсах – общая победа школьников и учителей района.

Это праздник нашего будущего: в Центральном районе наградили лучших учителей

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