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«Это соглашение – добрый жест»: МАРТ и Ассоциации розничных сетей подписали договоренность о взаимодействии

18.04.2018 - 22:29

Новости Беларуси. Оперативная информация о ценовой ситуации в стране отныне будет быстрее попадать в Министерство антимонопольного регулирования и торговли, ответственное за контроль над нею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К такой договоренности 18 апреля пришло ведомство и Ассоциация розничных сетей. Коалиция уже на протяжении шести лет объединяет 17 крупнейших торговых игроков нашей страны. Такое сотрудничество позволит максимально эффективно проводить мониторинг ценообразования по основным товарным позициям.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Пока это соглашение касается только продовольственных товаров, поскольку они занимают наиболее значимый удельный вес в индексе потребительских цен. Это соглашение – добрый жест, добрая воля Ассоциации розничных торговых сетей.

Наталья Шаблинская, исполнительный директор Ассоциации розничных сетей:
Мы просто будем оперативно исполнять то, что хотели бы видеть жители республики, наше население. Чтобы они были осведомлены о том, что делается сегодня в торговле, производственной базе. Мы знаем топовые позиции, которые больше всего приобретаются. Мы сегодня расставили реперные точки и будем по ним вести постоянный контроль.

Сегодня в Беларуси достигнут баланс присутствия на рынке между магазинами шаговой доступности и представителями крупного ретейла. Последние, к слову, сегодня занимают более 55 % всех торговых площадей нашей страны.

«Это соглашение – добрый жест»: МАРТ и Ассоциации розничных сетей подписали договоренность о взаимодействии

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