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Это у нас не разовая акция, мы здесь восьмой раз: 11 ноября волонтеры освобождали территорию Куропат от сухостоя

11.11.2017 - 15:48

Новости Беларуси. В урочище Куропаты 11 ноября вновь кипела работа. Памятное место приводили в порядок представители общественной организации «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Волонтеры освобождали территорию от сухостоя, ветвей и мусора. Наведению порядка не помешал моросящий дождь. Трудовые акции «Белой Руси» в Куропатах проходят постоянно. Кроме того, организация активно участвует в сборе средств на возведение здесь памятного знака.

Кирилл Салтыков, заведующий отделом научно-исследовательского экономического института министерства экономики Республики Беларусь:
Это у нас не разовая акция, мы здесь восьмой раз. Были и весной, и осенью. Несмотря на погоду, работа спорится. Кроме этого, мы добровольно собрали 3235 рублей, которые будут использованы на возведение в урочище Куропаты памятного знака.

Виктория Самохвал, преподаватель Минского государственного политехнического колледжа:
Память. Об этом нужно помнить, это нужно знать. Ну и почему бы не собраться вместе, хотя бы вот так вот. Провести выходной не у компьютера.

Куропаты – лесное урочище на северо-востоке Минска, где были обнаружены массовые захоронения расстрелянных в конце 30-х – начале 40-х годов ХХ века (подробнее здесь).

Это у нас не разовая акция, мы здесь 8 раз: 11 ноября волонтеры освобождали территорию Куропат от сухостоя
Это у нас не разовая акция, мы здесь 8 раз: 11 ноября волонтеры освобождали территорию Куропат от сухостоя
Фото. Это у нас не разовая акция, мы здесь 8 раз: 11 ноября волонтеры освобождали территорию Куропат от сухостоя
Это у нас не разовая акция, мы здесь 8 раз: 11 ноября волонтеры освобождали территорию Куропат от сухостоя
Фото. Это у нас не разовая акция, мы здесь 8 раз: 11 ноября волонтеры освобождали территорию Куропат от сухостоя

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