новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Неделя

Это жизнь, это эмоции, это всё: секрет успеха детского хоккея в Беларуси

12.03.2017 - 20:50

Новости Беларуси. Расти здоровыми как физически, так и психически, детям помогает спорт. В Беларуси этому направлению государственной политики уделяется самое пристальное внимание. У нас до сих пор можно записаться и ходить в кружки по интересам, оттачивать свое мастерство, в том числе на республиканских соревнованиях. Конкуренция – двигатель прогресса.

На неделе финишировал турнир для юных хоккеистов на призы Президента «Золотая шайба».

Узнали, почему благодаря этим соревнованиям детский хоккей в Беларуси стал популярным, в программе «Неделя» на СТВ.

Это жизнь, это эмоции, это всё: секрет успеха детского хоккея в Беларуси

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Грифоны» поддержали титул чемпионов «Золотой шайбы» со счетом 6:2
«Грифоны» поддержали титул чемпионов «Золотой шайбы» со счетом 6:2
Третий тур «Золотой шайбы-2017» в Минске закончился победой «Грифонов» со счетом 5:2
Третий тур «Золотой шайбы-2017» в Минске закончился победой «Грифонов» со счетом 5:2
Финал «Золотой шайбы-2017»: итоги первого дня
Финал «Золотой шайбы-2017»: итоги первого дня
«Сегодня чемпионат двора – завтра чемпионат мира»: в Минске стартует турнир «Золотая шайба» на призы Президента
«Сегодня чемпионат двора – завтра чемпионат мира»: в Минске стартует турнир «Золотая шайба» на призы Президента
«Золотая шайба»: «Грифоны» победили «Атлетик» со счетом 9:4
«Золотая шайба»: «Грифоны» победили «Атлетик» со счетом 9:4
«Золотая шайба»: «Грифоны» из Центрального района заняли первое место в подгруппе А
«Золотая шайба»: «Грифоны» из Центрального района заняли первое место в подгруппе А
Тут шанс есть у всех: 19 соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба»
Тут шанс есть у всех: 19 соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба»
Настрой боевой: 6 февраля стартовал 19 турнир «Золотая шайба» для детей и подростков
Настрой боевой: 6 февраля стартовал 19 турнир «Золотая шайба» для детей и подростков
Все новости по теме Золотая шайба
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru