Это жизнь, это эмоции, это всё: секрет успеха детского хоккея в Беларуси

Новости Беларуси. Расти здоровыми как физически, так и психически, детям помогает спорт. В Беларуси этому направлению государственной политики уделяется самое пристальное внимание. У нас до сих пор можно записаться и ходить в кружки по интересам, оттачивать свое мастерство, в том числе на республиканских соревнованиях. Конкуренция – двигатель прогресса.

На неделе финишировал турнир для юных хоккеистов на призы Президента «Золотая шайба».

Узнали, почему благодаря этим соревнованиям детский хоккей в Беларуси стал популярным, в программе «Неделя» на СТВ.