«Этот человек из телевизора, из космоса, он здоровался и обнимал». Ровно год назад не стало Александра Тихановича

Новости Беларуси. Ровно год назад не стало Александра Тихановича. Сердце народного артиста перестало биться после продолжительной болезни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ну а 28 января тысячи сердец украсили деревца жизни в центре Минска. В каждом из них – самые простые желания больных детей и взрослых.

Прочитав любое из них, каждый может стать волшебником и исполнить просьбу. Таким образом можно помочь тем, кто нуждается в человеческом внимании и доброте.

Доброте, которую при жизни всем дарил Александр Тиханович. Его имя носит этот благотворительный фонд.

Александр Тиханович был большим другом нашего телеканала. Ни один музыкальный проект не обходится без него. «Золотая коллекция белорусской песни», «Хит-момент» и «Звездный дилижанс», где многие молодые исполнители начинали свою карьеру, – во всех этих программах и частичка души Александра Тихановича.

С ним ушла целая эпоха искусства – и не только белорусского. Сегодня этого невероятно светлого человека вспоминают все: и коллеги, и поклонники.