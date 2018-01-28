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«Этот человек из телевизора, из космоса, он здоровался и обнимал». Ровно год назад не стало Александра Тихановича

28.01.2018 - 20:45

Новости Беларуси. Ровно год назад не стало Александра Тихановича. Сердце народного артиста перестало биться после продолжительной болезни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ну а 28 января тысячи сердец украсили деревца жизни в центре Минска. В каждом из них – самые простые желания больных детей и взрослых.

Прочитав любое из них, каждый может стать волшебником и исполнить просьбу. Таким образом можно помочь тем, кто нуждается в человеческом внимании и доброте.

Доброте, которую при жизни всем дарил Александр Тиханович. Его имя носит этот благотворительный фонд.

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Александр Тиханович был большим другом нашего телеканала. Ни один музыкальный проект не обходится без него. «Золотая коллекция белорусской песни», «Хит-момент» и «Звездный дилижанс», где многие молодые исполнители начинали свою карьеру, – во всех этих программах и частичка души Александра Тихановича.

С ним ушла целая эпоха искусства – и не только белорусского. Сегодня этого невероятно светлого человека  вспоминают все: и коллеги, и поклонники.

«Этот человек из телевизора, из космоса, он здоровался и обнимал». Ровно год назад не стало Александра Тихановича

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