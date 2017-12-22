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«Этот декрет – главное событие 2017 года»: эксперты обсуждают декрет «О развитии цифровой экономики»

22.12.2017 - 17:20

Новости Беларуси. Принятый 22 декабря декрет «О развитии цифровой экономики» эксперты и представители бизнеса уже успели назвать самым прорывным документам 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он поможет Беларуси стать центром знаний по самым прогрессивным направлениям.

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации:
Когда крупная IT-компания, которая имеет и капиталы, и компетенцию, и возможность и желание работать в Беларуси, она видит условия, очень ей привычные. Соответственно, это как бы создает обстановку, когда они с готовностью приходят. Им понятны правила игры. На самом деле такие небольшие моменты, из которых состоит этот декрет, в сумме создают новую уникальную ситуацию. Без преувеличения, я могу назвать этот декрет главным событием уходящего 2017 года.

«Этот декрет – главное событие 2017 года»: эксперты обсуждают декрет «О развитии цифровой экономики»

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