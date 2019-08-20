«Этот конкурс учит восхищаться»: показываем, как дети готовятся к финалу «Жывой класiкі»
Новости Беларуси. Юные чтецы, претенденты на победу в конкурсе «Жывая класiка», сейчас готовятся к финалу творческого состязания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это совместный проект нашего телеканала и Министерства информации. Из 13 тысяч участников отобраны всего 15.
С юными дарованиями познакомилась корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко.
До финала конкурса «Жывая класiка» остаются считанные дни. В этом обратном отсчете Станислав Ткаченок из Могилева не теряет ни минуты. Поэтические репетиции у артиста Могилевской филармонии каждый день. В финале он намерен передать зрителю всю любовь к родному краю, и ждет такой же фидбэк.
Станислав Ткачонок, финалист республиканского творческого конкурса юных чтецов «Жывая класiка»:
Бруснічным світанкам ахоплены ясныя высі. Ад сонца хаваюцца ў цемры лясной кажаны.
Стихи белорусских классиков с четырех лет льются у Виолетты Будько как песня. В произведения вкладывает душу. Жесты, голос, мимика – каждая деталь подчеркивает образ.
Виолетта Будько, финалистка республиканского творческого конкурса юных чтецов «Жывая класiка»:
У фінале «Жывой класiкі» я удзельнічаю ўжо трэці год. Для мяне гэта стала своеасаблівым хобі, і мне вельмі хочацца перамагчы.
В родной Нестеровщине гордятся своей юной артисткой Марией Носко. Признаются: не раз оставляли огороды и переключались с сериалов на ее выступления. Все переживают и надеются, что именно их звездочке повезет.
Мария Носко, финалистка республиканского творческого конкурса юных чтецов «Живая классика»:
Хочацца, канешне, заняць нейкае месца добрае. Хочацца, каб мяне там запамяталі.
Валентина Носко, мама финалистки республиканского творческого конкурса юных чтецов «Жывая класiка»:
Не раз смотрели на телеканале «Столичное телевидение» проект «Жывая класіка». Мария наша увлекается поэзией, чтением, и поэтому всегда мечтала попасть на этот проект. Мечта наконец-то девочки нашей сбылась, поэтому мы очень рады за нашу дочь. Будем всячески поддерживать.
Полина Пинчук уверена: в поэтической эстафете у нее явное преимущество, ведь стихотворение выбрала со спортивным эффектом.
Полина Пинчук, финалистка республиканского творческого конкурса юных чтецов «Жывая класiка»:
Лісе ў нары не спіцца, не ляжыцца: надумала крылатай стаць Лісіца.
Ольга Мартинкевич, преподаватель Петриковской гимназии:
Верш мы выбралі «Як Ліса вучылася лётаць». І мы верым: як Лесік, які быў сімвалам другіх Еўрапейскіх гульняў у нас у Беларусі, вобраз Лісы дапаможа нашай Паліне.
В финал конкурса вышли 15 лучших. Наш телеканал запустил интернет-челлендж в поддержку проекта «Жывая класiка». Не ноту, а рифму поэтических произведений Купалы, Богдановича подхватили и декламируют звезды шоу-бизнеса и спорта.
Телеканал СТВ запустил интернет-челлендж в поддержку проекта «Жывая класiка»
Творческий конкурс объединил всю Беларусь.
Виктория Деркачова, мама финалиста республиканского творческого конкурса юных чтецов «Жывая класiка»:
Этот конкурс учит детей, взрослых любить родное слово, литературу, узнавать больше о классиках, восхищаться.
Решающий поэтический поединок «Жывой класікі» пройдет в Слониме на Дне белорусской письменности 31 августа. Одним из организаторов выступает и наш телеканал. Телеверсия выйдет в эфир 1 сентября.
Большой праздник родного слова: как преображается Слоним в преддверии Дня белорусской письменности
Финалистка конкурса «Живая классика»: «Выхожу на сцену и просто живу в этом стихотворении»
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – финалист Республиканского творческого конкурса юных чтецов «Живая классика-2019» – Александра Пологова и мама Александры – Наталья Пологова.
Что позволило тебе быть одной из лучших?
Александра Пологова, финалист Республиканского творческого конкурса юных чтецов «Живая классика-2019»:
Наверное, я никогда не примеряю на себя какой-то образ, я такая, какая есть. Я выхожу на сцену и продумываю все: от начала и до конца и просто живу в этом стихотворении, в прозе или в другом произведении.
Какое ты читала произведение и чем оно тебя зацепило?
Александра Пологова:
Аркадзь Куляшоў «Ліст з палону». Для меня это произведение, как молитва о любви, о любви не только человека к человеку, это произведение о любви к родине. В стихотворении говорится о девушке, которую забирают в плен и которая пишет письмо своему молодому человеку. Но она не просит ее освободить, она просит освободить родину. Для нее это на первом месте – это свобода, это родное.