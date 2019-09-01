«Этот праздник дорог каждому»: Александр Лукашенко поздравил учащихся и педагогов с Днём знаний
Новости Беларуси. Уже 2 сентября оживут школы, колледжи, университеты. С Днем знаний учащихся, студентов, аспирантов, научно-педагогических работников поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Этот праздник дорог каждому. Он приходит в нашу жизнь с первым звонком, остается с нами навсегда лучшими воспоминаниями о школьном детстве и студенческой юности, пронизан чувством благодарности любимым учителям за приобретенные в этот период знания и опыт.
40 двойняшек и трое тройняшек пойдут в первый класс в 2019-м в Гродно
Новости Беларуси. Профсоюзы помогают подготовиться детям к школе и дарят подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под Гродно для будущих первоклассников и их родителей устроили праздник детства. Главные герои представления – ростовые фигуры, сказочные персонажи и клоуны дарили яркие портфели, в которых есть все, что понадобится в школе.
К слову, только в Гродно в 2019 году за парты впервые сядут 40 двойняшек и трое тройняшек. Именно их родителям и оказали помощь профсоюзы.
Ирина Мацкевич, жительница Гродно:
У нас в семье намечается очень приятное, замечательное событие – наши девчоночки идут в первый класс.
Маргарита Мацкевич, жительница Гродно:
У меня в рюкзаке есть пластилин, ножницы, цветные карандаши, альбом, тетрадки, фломастеры. Я хочу в школу, потому что я хочу познавать что-то новое.
Анна Гарацкевич, главный специалист Гродненской городской организации Белорусского профсоюза работников образования и науки:
Традиционное ежегодное мероприятие, которое проводится в рамках «Профсоюзы детям» с целью помочь родителям собрать первоклассников в школу, потому что мы понимаем, что это достаточно затратное мероприятие.
На помощь по подготовке детей к школе профсоюзы планируют потратить около 4 миллионов рублей. Без внимания не остаются семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также детские дома, социальные приюты и школы-интернаты.