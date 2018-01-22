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Евгений Королек о победе на этапе КМ по велоспорту на треке: «Слава Богу, что всё так получилось, и я выиграл»

22.01.2018 - 11:41

Новости Беларуси. На велодроме «Минск-Арены» подошел к концу этап Кубка мира по велотреку, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В воскресенье состоялись полуфинальные и финальные заезды, а также церемония закрытия.

Без сомнений, третий – финальный день этапа Кубка мира по велотреку этого сезона – обещал быть жарким и бескомпромиссным. Еще бы, каждый из участников финальных заездов грезил о награде высшей пробы. За два дня баталий белорусам так и не удалось подняться на пьедестал почета. Вся надежда была возложена на воскресный день.

Алексей Иванов, директор этапа Кубка мира по велоспорту на треке в Минске:
Борьба продолжается. Ждем медалей, ждем неплохих результатов. Соперники очень сильные: и чемпионы мира, и олимпийские чемпионы. С этими ребятами приятно бороться.

Последний соревновательный день близился к завершению. Но, в то же время, наши велогонщики могли похвастаться только попаданиями в десятку сильнейших и околопьедестальными позициями в итоговых протоколах. Пока на самый последний заезд в скрэтче не вышли лидеры мужской белорусской сборной Роман Романов и Евгений Королек.

Оба наших спортсмена по ходу гонки поочередно возглавляли пелетон. На завершающем круге шла плотная борьба. Болельщики на арене вскочили со своих мест и стали ожидать сумасшедшей развязки. И... Есть победа! Именно Королек смог выложиться на последних метрах дистанции на полную катушку и пересечь линию первым, став триумфатором увлекательной гонки на 15 км.

Евгений Королек, победитель этапа Кубка мира по велотреку в Минске:
Даже и не помню, что там было. Всё так быстро случилось. Я всё отдал на финише. Я ехал с опаской и мог добавить в любой момент. Слава Богу, что всё так получилось, и я выиграл!

Приятная концовка минского этапа. Закрывать сезон представители велоспорта на треке будут в феврале. Впереди – главный старт – мировой форум в Голландии, который начнется в заключительный день зимы и продлится до 4 марта. Для белорусов это последняя возможность в текущем сезоне пополнить свою медальную копилку.

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