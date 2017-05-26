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Евросоюз выделит 1,5 млн евро на восстановление костела Божьего Тела в Несвиже

26.05.2017 - 18:38

Новости Беларуси. Эти деньги пойдут на усыпальницу. Еще 600 тысяч рублей даст государство. Храм восстанавливают уже шесть лет.

А в 2016 году там «наткнулись» на настоящую сенсацию – нашли фрески на фасадах.

Они датируются XVI-XVIII веками. Это была неожиданность, так как в исторических источниках о фрески никакой информации нет. Костел Божьего тела построен в 1593 году по образцу храма святого имени Иисуса в Риме.

Александр Круглик, начальник отдела идеологической работы Несвижского райисполкома:
Этот костел уникальный как для Республики Беларусь, так и для всемирного наследия. В нем находится крипта с захоронениями княжеского рода Радзивиллов. Большой знаковый объект, объект сложный и вместе с тем интересный.

Так же те фрески, которыми был расписан костел изнутри и, как мы выяснили, и снаружи – это тоже уникально.

Таких примеров достаточно мало воообще в мире. А чтобы в Беларуси были расписаны фресками снаружи – пока таких примеров нет.

Евросоюз выделит 1,5 млн евро на восстановление костела Божьего Тела в Несвиже
Евросоюз выделит 1,5 млн евро на восстановление костела Божьего Тела в Несвиже
Фото. Евросоюз выделит 1,5 млн евро на восстановление костела Божьего Тела в Несвиже
Евросоюз выделит 1,5 млн евро на восстановление костела Божьего Тела в Несвиже
Фото. Евросоюз выделит 1,5 млн евро на восстановление костела Божьего Тела в Несвиже

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