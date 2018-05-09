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«Евровидение-2018» без Alekseeva. Представитель Беларуси не вышел в финал конкурса

09.05.2018 - 00:13

Представитель Беларуси Alekseev не прошел в финал музыкального конкурса «Евровидение-2018».

8 мая состоялся первый полуфинал конкурса. В нем приняли участие исполнители из 19 стран.

В финал вышли:

Австрия,

Эстония,

Кипр,

Литва,

Израиль,

Чехия,

Болгария,

Албания,

Финляндия,

Ирландия.

Фото: instagram.com/eurovision

Alekseev пел композицию «Forever» на алом фоне. На спине артиста были розы, а также этот цветок находился у него в руке. Номер выглядел трогательным и драматичным.

Незадолго до финала Никита Алексеев называл восьмерку – своим счастливым числом. «8 мая я выступлю на «Евровидении» под номером 8. В моей фамилии Alekseev и в названии города Лиссабон – по 8 букв, а мой день рождения 18 мая. Песню «Forever» можно трактовать, как знак бесконечности – перевёрнутую восьмёрку». К сожалению, сегодня удача не была на стороне артиста.

«Верю в магию чисел». Путь Alekseev на «Евровидение-2018» (читать далее)

Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Исполнителя поддерживали его коллеги – Дима Билан призывал зрителей отдать свой голос певцу, Ани Лорак отмечала, что гордится успехами Никиты.

В нынешнем полуфинале выступили три исполнителя, которые возглавляют топы букмекеров и журналистов. Главным фаворитом конкурса является представительница Израиля – Нетта Барзилай, которая удивляет всех необычным исполнением своей зажигательной песни. Накануне конкурса в рейтингах букмекеров взлетела представительница Кипра – поп-звезда Элени Фурейра. Конкуренцию ей может составить оперная дива из Эстонии – Элина Нечаева – с песней «La Forza». Все три девушки прошли в финал. 

Второй полуфинал «Евровидения» состоится 10 мая. Грандиозный финал пройдет 12 мая.

Фото: eurovision.tv

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