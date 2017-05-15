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Ездить на электробусе можно по проездным на троллейбус

15.05.2017 - 21:50

Новости Беларуси. Оплатить поездку на электробусе можно будет по электронному проездному троллейбуса и разовыми талончиками. Пока этот вид общественного транспорта подвозит пассажиров по маршруту номер 59 «Диспетчерская станция Серова – Долгобродская».

На очереди и 43-й.

Всего на балансе второго троллейбусного парка шесть электробусов, четыре из которых уже вышли на линию.

Здесь планируют укомплектоваться еще 16. 

Денис Чимбур, заместитель директора филиала «Троллейбусный парк № 2» ГП Минсктранс»:
Если ест проездной на троллейбус, так же он будет работать в электробусах. Цена не поменяется, она останется прежней.

Новую технику изготовил отечественный производитель. Отсутствие выброса вредных веществ, низкий уровень шума, использование чистых источников энергии – преимущества экологического транспорта сложно недооценить.

Кроме того, отечественными электробусами интересуются наши партнеры из Сахалинской и Свердловской областей России.

По словам мировых экспертов, это одно из перспективных направлений развития городского пассажирского транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ездить на электробусе можно по проездным на троллейбус

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