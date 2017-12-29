﻿ Фаер-шоу с участием танцующих тракторов МТЗ: семь тяжеловесов показали, на что способны | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Фаер-шоу с участием танцующих тракторов МТЗ: семь тяжеловесов показали, на что способны

29.12.2017 - 17:12

Новости Беларуси. Минский тракторный завод подготовил флешмоб в преддверии Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 декабря поздно вечером территория у проходной предприятия больше напоминала сценическую площадку.

Семь тяжеловесов-тракторов, среди которых и самые крупные – BELARUS – в очередной раз доказали, что способны покорить еще и вершины танцевального искусства. А то, как виртуозно на этих кадрах машины выполняют фигуры, говорит о том, что за рулем – мастера своего дела. В их руках тракторы кажутся послушными и грациозными.

Фаер-шоу с участием танцующих тракторов МТЗ: семь тяжеловесов показали, на что способны
Фаер-шоу с участием танцующих тракторов МТЗ
Фото. Фаер-шоу с участием танцующих тракторов МТЗ
Фаер-шоу с участием танцующих тракторов МТЗ
Фото. Фаер-шоу с участием танцующих тракторов МТЗ
Фаер-шоу с участием танцующих тракторов МТЗ
Фото. Фаер-шоу с участием танцующих тракторов МТЗ
Фаер-шоу с участием танцующих тракторов МТЗ
Фото. Фаер-шоу с участием танцующих тракторов МТЗ
Фаер-шоу с участием танцующих тракторов МТЗ
Фото. Фаер-шоу с участием танцующих тракторов МТЗ
Фаер-шоу с участием танцующих тракторов МТЗ
Фото. Фаер-шоу с участием танцующих тракторов МТЗ
Фаер-шоу с участием танцующих тракторов МТЗ
Фото. Фаер-шоу с участием танцующих тракторов МТЗ

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Старинный белорусский напиток спасёт от последствий новогоднего застолья
Как на Новый год заговорить воду на удачу, и чтобы избавиться от проблем: простой белорусский обряд
Минчане хотят новый смартфон больше, чем машину или даже квартиру
Минчане хотят новый смартфон больше, чем машину или даже квартиру
365 дней становятся историей: самые значительные события 2017
365 дней становятся историей: самые значительные события 2017
Акция «Наши дети»: Валерий Малашко вручил новогодние подарки пациентам детского хирургического центра
Акция «Наши дети»: Валерий Малашко вручил новогодние подарки пациентам детского хирургического центра
Встретить Новый год в беге: минчане выйдут на пробежку за полчаса до полуночи
Встретить Новый год в беге: минчане выйдут на пробежку за полчаса до полуночи
Где ограничат движение в Минске в новогоднюю ночь?
Где ограничат движение в Минске в новогоднюю ночь?
«Для меня вы самые красивые и самые умные дети»: что говорил Лукашенко на Главной елке страны
«Для меня вы самые красивые и самые умные дети»: что говорил Лукашенко на Главной елке страны
Все новости по теме Новый год
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru