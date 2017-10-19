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Факсимильное издание рукописного списка «Божественной комедии» Данте выставляется в Национальной библиотеке

19.10.2017 - 23:51

Новости Беларуси. Предположительно список датирован XIV веком, а любой желающий может увидеть его сейчас в нашей Национальной библиотеке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оригинал рукописи в единственном экземпляре сейчас находится во Флоренции. Факсимиле, то есть точная копия, сделано всего лишь в 599 экземплярах, и первый из них достался нам.

Она абсолютно идентична.

Сохранены даже пятна и потертости, а страницы и пергамент сделаны из тонкой кожи.

Александр Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Республики Беларусь:
С настоящего времени любой желающий, любой посетитель, читатель нашей библиотеки сможет это издание увидеть. Оно сослужит большую пользу для ученых, учащихся и всех заинтересованных.

Это действительно уникальное издание.

Факсимильное издание рукописного списка «Божественной комедии» Данте выставляется в Национальной библиотеке
Факсимильное издание рукописного списка «Божественной комедии» Данте выставляется в Национальной библиотеке
Фото. Факсимильное издание рукописного списка «Божественной комедии» Данте выставляется в Национальной библиотеке

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