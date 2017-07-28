новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Факультатив по изучению индийского языка хинди открыли на факультете международных отношений БГУ

28.07.2017 - 23:15

Новости Беларуси. Почитать «Махабхарат» в оригинале теперь не проблема. На факультете международных отношений БГУ открыли факультатив по изучению индийского языка хинди, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Записаться на курсы могут и студенты, и преподаватели. Изучать будут не только основы языка, но и культуру, литературу, философию, мифологию  и религию Индии.

Это первый факультатив по хинди в стране. Овладеть древним языком можно будет за полтора года. Интерес велик – за несколько дней уже записались два десятка студентов.

Анастасия Мозгова, сотрудник кафедры языкознания и страноведения Востока факультета международных отношений БГУ:
Очень много с мехмата, ведь IT-индустрия в Индии очень развита, и поэтому с точки зрения профессионального роста они будут брать этот факультатив, с химического факультета очень много к нам желающих записываются, опять же, фармацевтика в Индии развита очень.

Виктор Шадурский, декан международного факультета БГУ:
Индия огромная страна, самая крупная по численности, развивающаяся экономика. Конечно, интересы Беларуси в Индии очень широкие.

Факультатив по изучению индийского языка хинди открыли на факультете международных отношений БГУ

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Производство обуви
Обувная и льняная дипломатия: какие товары скоро отправят из Витебской области в Индию
Конфедерация индийских промышленников заинтересована в открытии офиса в Беларуси
Конфедерация индийских промышленников заинтересована в открытии офиса в Беларуси
Валентин Рыбаков, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь
Индийские компании заинтересованы в создании в Беларуси предприятий по производству лекарств
Белорусско-индийская бизнес-конференция пройдет 22 ноября в Минске
Белорусско-индийская бизнес-конференция пройдет 22 ноября в Минске
Национальная экспозиция Беларуси открылась на международной торговой ярмарке в Нью-Дели
Национальная экспозиция Беларуси открылась на международной торговой ярмарке в Нью-Дели
Новый белорусско-индийский фармацевтический завод появится в Беларуси
Новый белорусско-индийский фармацевтический завод появится в Беларуси
Об углублении белорусско-индийского сотрудничества 24 июня шла речь на встрече Александра Лукашенко с премьер-министром Индии Нарендрай Моди
Александр Лукашенко: белорусско-индийским отношениям нужно придать дополнительный импульс
Государственные флаги Беларуси и Индии
Отношения Беларуси и Индии как традиционный чай: яркий вкус при добавлении нескольких ингредиентов
Все новости по теме Беларусь-Индия
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru