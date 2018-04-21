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Fed Cup – 1:1 после первого дня. Соболенко уступила Кужмовой в драматичной борьбе

21.04.2018 - 18:13

Новости Беларуси. Арина Соболенко уступила Виктории Кужмовой во второй встрече в рамках первого дня Кубка Федерации.

В этом матче встретились первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (47 WTA) и второй номер сборной Словакии – теннисистка Виктория Кужмова (106 WTA).

Соболенко проиграла Кужмовой со счетом 2:6, 6:2, 6:7 (5:7).

Фото: twitter.com/fedcup

Первый сет остался за теннисисткой из Словакии – она выглядела на корте увереннее, чем ее белорусская соперница. Соболенко смогла отыграться во втором сете. На тай-брейке решающего третьего сета Кужмова вырвала победу в драматичном матче против Арины Соболенко. – 6:7 (5:7), который длился около двух с половиной часов.

Фото: instagram.com/belarustennis

После первого дня счет между командами равный – 1:1. Напомним, что в первом матче, который состоялся 21 апреля, белоруска Александра Саснович в тяжелом матче одолела Яну Чепелову из Словакии – 7:6 (8:6), 7:5.

Завтра первая игра состоится между лидерами сборных – Ариной Соболенко и Анной Каролиной Шмидловой. Следующий матч – Александра Саснович против Виктории Кузьмовой. Третьим состоится парный поединок, в котором примут участие Вера Лапко и Лидия Морозова против Яны Чепеловой и Виктории Кужмовой.

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Фото: instagram.com/belarustennis

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