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Fed Cup – 2:2. Соболенко победила Шмидлову, Саснович проиграла Кужмовой

22.04.2018 - 17:03

Новости Беларуси. В поединках Кубка Федерации Беларусь-Словакия 22 апреля Соболенко победила Шмидлову, Саснович проиграла Кужмовой.  

В первом матче 22 апреля сошлись первые номера Беларуси и Словакии: Арина Соболенко (47 WTA) и Анна Каролина Шмидлова (84 WTA). В этой встрече верх одержала белорусская спортсменка, одолев противницу в двух сетах со счётом 6:3, 6:4.  

Фото: Fed Cup – BNP Paribas/Yahor Shumski  

Первый сет практически сразу остался за Соболенко, которая вела 4:0. Позже Шмидлова сократила разрыв до 6:3. Второй сет выдался более напряжённым, но итогом стала победа белоруски 6:4.  

Во втором матче воскресенья сразились Александра Саснович (56 WTA) и Виктория Кужмова (106 WTA). Игра завершилась победой Кужмовой со счётом 6:1, 7:6 (7:3).  

Фото: Fed Cup – BNP Paribas/Yahor Shumski  

Первый сет решился быстро. Кужмова вела 5:0, затем разрыв сократился, но ненадолго. Итог – 6:1. Во втором сете борьба была гораздо более упорной, но решающее очко досталось представительнице Словакии. Сет завершился со счётом 7:6.  

Обе игры продолжались 1 час 30 минут. Обе стороны набрали по очку, установив счёт 2:2. Исход встречи решится в парном матче.  

В поединках 21 апреля Александра Саснович обыграла Яну Чепелову, а Виктория Кужмова одолела Арину Соболенко.  

Фото: Белорусская теннисная федерация

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